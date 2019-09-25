ДБР розслідує, чи причетні його співробітники до прослуховування Труби

Центральний апарат Держбюро розслідувань відкрив кримінальне провадження за фактом можливої причетності своїх співробітників до прослуховування директора ДБР Романа Труби, яку він знайшов у себе в кабінеті. \r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. \r\nСправа розслідується за частиною 1 статті 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу. \r\nВ рамках розслідування центральний апарат ДБР запросив у територіальних управлінь інформацію про те, чи розслідуються справи за фактом можливих правопорушень Труби і голови патронатної служби ДБР Олександра Удовіченка і чи проводилися в їх відношенні негласні слідчі дії (прослуховування). \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань буде саме розслідувати кримінальне провадження за фактом прослушки директора ДБР Романа Труби.\r\nКрім того, апаратуру для прослуховування в кабінеті Директора Государственногобюро розслідувань Романа Труби могло організувати НАБУ.\r\nРаніше Труба попередив Порошенко, що застосує до нього силовий привід, як тільки депутатів позбавлять недоторканності.