У Порошенка несподівано розхвалили виступ Зеленського в ООН

Депутат Верховної Ради від фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність" Ірина Геращенко похвалила виступ президента Володимира Зеленського на відкритті 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Виступ президента Зеленського на відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН- достойний. Назвав РФ тим, ким вона є - агресором, правильні акценти про Донбас , згадав Василя Сліпака... Чого не вистачало, як на мене, це все ж позиції по миротворцям. Наскільки я розумію , команда Зеленського поки що відмовилася від цієї ідеї. Хоч мені здається, що миротворці під егідою ООН якраз мали отримати широкий мандат тимчасової адміністрації, сприяти демілітаризації регіону і сприяти підготовці до місцевих виборів", - написала вона.

Як повідомляли Українські Новини, Владимри Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Нью-Йорку (США) заявив, що сучасні світові правила мають бути переглянуті.

Тим часом Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.