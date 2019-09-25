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25 сентября 2019, среда, 17:52 1843
Политика 2019-09-25T19:45:03+03:00
Українські Новини
Современные мировые правила должны быть пересмотрены, - Зеленский

Современные мировые правила должны быть пересмотрены, - Зеленский

Владимир Зеленский. Скриншот трансляции hromadske
Владимир Зеленский. Скриншот трансляции hromadske

Президент Владимри Зеленский в ходе выступления на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке (США) заявил, что современные мировые правила должны быть пересмотрены, передают Українські Новини.

"Кто, если не Украина, имеет сегодня право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил? Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных мировых институций, в том числе ООН. Но стоит признать, что механизм не идеален. Эти механизмы начинают давать сбои, а значит – требуют обновления", - сказал Президент.

До этого Зеленский отметил, что его задачей, как Президента Украины, является завершение войны, возвращение оккупированных территорий и установление мира.

"Но не ценой жизни наших граждан, не ценой свободы или права Украины на собственный выбор. Именно поэтому нам необходима мировая поддержка", - сказал он.

После этого Президент отметил, что у каждой страны есть собственные проблемы, и чужие их беспокоят менее, однако подчеркнул, что "в современном мире нет чужой войны".

"Именно так закладывался фундамент для двух мировых войн. Ценой невнимательности и молчания, бездеятельности или нежелания уступать собственным амбициям стали десятки миллионов человеческих жизней", - сказал он.

Зеленский добавил, что Украина помнит об этих уроках истории и всегда демонстрировала готовность обеспечивать мир, в том числе отказавшись от своего ядерного потенциала.

"Нам казалось, что все мы строим другой, новый мир. В котором, чтобы твое мнение слышали, и считались с ним, не нужно иметь ядерное оружие. В котором тебя будут уважать за дела, а не за наличие ядерных боеголовок. В итоге в этом новом мире наше государство потеряло часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан", - сказал он.

В связи с этим Зеленский заявил о необходимости "пересмотра современных мировых правил".

Выступление Зеленского было первым во второй пленарный день общих прений лидеров на Генассамблее ООН.

Он выступал на украинском языке.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский на приеме в Нью-Йорке поговорил с Лавровым.

Также Владимир Зеленский выступил в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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