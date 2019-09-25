Современные мировые правила должны быть пересмотрены, - Зеленский

Президент Владимри Зеленский в ходе выступления на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке (США) заявил, что современные мировые правила должны быть пересмотрены, передают Українські Новини.\r\n"Кто, если не Украина, имеет сегодня право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил? Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных мировых институций, в том числе ООН. Но стоит признать, что механизм не идеален. Эти механизмы начинают давать сбои, а значит – требуют обновления", - сказал Президент.\r\nДо этого Зеленский отметил, что его задачей, как Президента Украины, является завершение войны, возвращение оккупированных территорий и установление мира.\r\n"Но не ценой жизни наших граждан, не ценой свободы или права Украины на собственный выбор. Именно поэтому нам необходима мировая поддержка", - сказал он.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПосле этого Президент отметил, что у каждой страны есть собственные проблемы, и чужие их беспокоят менее, однако подчеркнул, что "в современном мире нет чужой войны".\r\n"Именно так закладывался фундамент для двух мировых войн. Ценой невнимательности и молчания, бездеятельности или нежелания уступать собственным амбициям стали десятки миллионов человеческих жизней", - сказал он.\r\nЗеленский добавил, что Украина помнит об этих уроках истории и всегда демонстрировала готовность обеспечивать мир, в том числе отказавшись от своего ядерного потенциала.\r\n"Нам казалось, что все мы строим другой, новый мир. В котором, чтобы твое мнение слышали, и считались с ним, не нужно иметь ядерное оружие. В котором тебя будут уважать за дела, а не за наличие ядерных боеголовок. В итоге в этом новом мире наше государство потеряло часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан", - сказал он.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ связи с этим Зеленский заявил о необходимости "пересмотра современных мировых правил".\r\nВыступление Зеленского было первым во второй пленарный день общих прений лидеров на Генассамблее ООН.\r\nОн выступал на украинском языке.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский на приеме в Нью-Йорке поговорил с Лавровым.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже Владимир Зеленский выступил в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.