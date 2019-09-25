Об'єднання транспортних гігантів: Blablacar і Busfor оголосили про злиття компаній

Французький сервіс пошуку автопопутчиков для далеких поїздок BlaBlaCar оголосив про об'єднання з компанією Busfor – сервісом пошуку і покупки автобусних квитків в Україні та інших країнах Центральної і Східної Європи.\r\nПро це офіційно повідомила прес-служба BlaBlaCar в Україні.\r\nУ компанії впевнені, що об'єднання дозволить змінити транспортний ринок в Україні і розширити можливості для подорожей.\r\n"Об'єднавши зусилля з Busfor, BlaBlaCar отримав би унікальні технології дистрибуції, бронювання та продаж автобусних квитків, до яких підключені автовокзали і автостанції в регіоні з населенням понад 300 млн осіб", – заявили в компанії.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКерівництво BlaBlaCar. Фото: BlaBlaCar\r\nВ даний час BlaBlaCar налічує понад 80 млн користувачів по всьому світу, в тому числі понад 5 млн в Україні. Технології Busfor, у свою чергу, дозволяють придбати автобусні квитки на рейси понад 7 тис. перевізників в країнах Центральної та Східної Європи.\r\n"Інтеграція доповнюють один одного транспортних рішень (карпулинга і автобусів) приверне на платформу більше користувачів. Це допоможе автовласникам простіше знаходити попутників, а перевізникам — пасажирів", - повідомляє прес-служба.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у Черкаській області 51-річний водій BlaBlaCar зґвалтував 26-річну дівчину. Раніше сервіс BlaBlaCar хотів запустити автобусні перевезення в Україні. узаводіяка водія BlaBlaCar засуджений до довічного ув'язнення.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n