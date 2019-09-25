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25 вересня 2019, середа, 18:03 8
Транспорт 2019-09-25T18:45:01+03:00
Українські Новини
Об'єднання транспортних гігантів: Blablacar і Busfor оголосили про злиття компаній

Об'єднання транспортних гігантів: Blablacar і Busfor оголосили про злиття компаній

Фото: Busfor
Фото: Busfor

Французький сервіс пошуку автопопутчиков для далеких поїздок BlaBlaCar оголосив про об'єднання з компанією Busfor – сервісом пошуку і покупки автобусних квитків в Україні та інших країнах Центральної і Східної Європи.

Про це офіційно повідомила прес-служба BlaBlaCar в Україні.

У компанії впевнені, що об'єднання дозволить змінити транспортний ринок в Україні і розширити можливості для подорожей.

"Об'єднавши зусилля з Busfor, BlaBlaCar отримав би унікальні технології дистрибуції, бронювання та продаж автобусних квитків, до яких підключені автовокзали і автостанції в регіоні з населенням понад 300 млн осіб", – заявили в компанії.

Керівництво BlaBlaCar. Фото: BlaBlaCarКерівництво BlaBlaCar. Фото: BlaBlaCar

В даний час BlaBlaCar налічує понад 80 млн користувачів по всьому світу, в тому числі понад 5 млн в Україні. Технології Busfor, у свою чергу, дозволяють придбати автобусні квитки на рейси понад 7 тис. перевізників в країнах Центральної та Східної Європи.

"Інтеграція доповнюють один одного транспортних рішень (карпулинга і автобусів) приверне на платформу більше користувачів. Це допоможе автовласникам простіше знаходити попутників, а перевізникам — пасажирів", - повідомляє прес-служба.

Як повідомляли "Українські Новини", у Черкаській області 51-річний водій BlaBlaCar зґвалтував 26-річну дівчину. Раніше сервіс BlaBlaCar хотів запустити автобусні перевезення в Україні. узаводіяка водія BlaBlaCar засуджений до довічного ув'язнення.

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