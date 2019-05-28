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28 мая 2019, вторник, 15:20 115
Судебная власть 2019-05-28T15:27:05+03:00
Українські Новини
Убийца водителя BlaBlaCar приговорен к пожизненному заключению

Убийца водителя BlaBlaCar приговорен к пожизненному заключению

BlaBlaCar. Фото: 1001idea.info
BlaBlaCar. Фото: 1001idea.info

Киево-Святошинский районный суд Киевской области приговорил к пожизненному лишению свободы Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве водителя из онлайн-сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Обвиняемому дали пожизненное", - сказала сотрудница ведомства.

Приговор суд вынес во вторник.

Суд признал Голуба виновным в разбое, незаконном хранении оружия, завладении автомобилем потерпевшего и убийстве.

Как сообщали Українськi Новини, полиция объявила в розыск подозреваемого в убийстве водителя из BlaBlaCar, позже в розыск его объявил Интерпол.

Голуб был задержан 4 августа 2016 года в Хмельницкой области.

Он обвинялся в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных п. 6 и п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

Еще одни подозреваемый - экс-боец "Правого сектора" и гражданин России Луан Кингисепп погиб в марте вследствие взрыва в квартире в Киеве, которую он арендовал.

Он скрывался от следствия.

Также в "Правом секторе" рассказали о бойце, подозреваемом в похищении водителя BlaВlacar.

Больше новостей о: Убийство Пожизненное заключение Киево-Святошинский суд BlaBlaCar

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