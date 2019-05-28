Убийца водителя BlaBlaCar приговорен к пожизненному заключению

Киево-Святошинский районный суд Киевской области приговорил к пожизненному лишению свободы Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве водителя из онлайн-сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.\r\n"Обвиняемому дали пожизненное", - сказала сотрудница ведомства.\r\nПриговор суд вынес во вторник.\r\nСуд признал Голуба виновным в разбое, незаконном хранении оружия, завладении автомобилем потерпевшего и убийстве.\r\nКак сообщали Українськi Новини, полиция объявила в розыск подозреваемого в убийстве водителя из BlaBlaCar, позже в розыск его объявил Интерпол.\r\nГолуб был задержан 4 августа 2016 года в Хмельницкой области.\r\nОн обвинялся в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных п. 6 и п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.\r\nЕще одни подозреваемый - экс-боец "Правого сектора" и гражданин России Луан Кингисепп погиб в марте вследствие взрыва в квартире в Киеве, которую он арендовал.\r\nОн скрывался от следствия.\r\nТакже в "Правом секторе" рассказали о бойце, подозреваемом в похищении водителя BlaВlacar.