Изнасилование пассажирки BlaBlaCar: водитель называл себя "высшей расой", а кладбище - своей землей

\r\n\r\nВ Черкасской области 51-летний водитель BlaBlaCar изнасиловал 26-летнюю девушку Олю Вовк. Попытавшись напоить свою жертву, мужчина подсыпал ей в кофе снотворное, а затем вывез в лес и насильно вступил с ней в половой акт. Девушка рассказала о подробностях происшествия, сообщает "Обозреватель".\r\n\r\n\r\n"Мне было страшно, я думала только об одном, чтобы он меня не убил", - рассказала Вовк.\r\nОльга возвращалась из Одессы 30 августа. Нашла на сайте попутчиков BlaBlaCar водителя, который ехал в Черкассы. 51-летний Александр Андриенко, по крайней мере так он представился, несколько раз менял время отправления.\r\nНа сайте было указано время - три часа дня. Однако, когда девушка связалась с водителем, он перенес выезд на 10 утра, потом на 12 часов. Садясь в машину, Оля как всегда сфотографировала номер авто и передала своему парню, на всякий случай.\r\n"Когда мы уже выехали на трассу, ему позвонил мужчина, который тоже должен был ехать с нами. Он думал, что отправление в 3 часа. Водитель начал орать на него матом, обозвал "евреем обрезанным", заявил, что отвезет его только за 800 гривен. Меня это насторожило", - вспоминает Ольга.\r\nКогда она стала уточнять цену поездки, то водитель заявил, что бесплатно никого не возит.\r\n"Я и не собиралась ехать бесплатно, но цена была 380 грн. Мужчина заявил, что сервис не позволяет выставлять цену выше 405 грн. Спросил, сколько есть. У меня были последние 500 грн. Он их у меня забрал, и я осталась без денег, даже без воды", - говорит девушка.\r\nВодитель покупает девушке латте. Фото: Anastasia Lipinska\/Facebook\r\n"Мессия" и чистильщик земли\r\nВо время поездки завязался разговор. Мужчина начал говорить какие-то странные вещи. На вопрос чем занимается, подумав, заявил, что он "чистильщик земли". Сказал, что служил в Афганистане. А далее и вообще поведал, что ему приснился сон, после которого он понял, что он "мессия".\r\n"Потом говорил, что он каратель, наказывает каких-то людей. Собирает казаков в последний бой, и что он высшая раса. Я подумала, что странный человек, но мало ли какие бывают, бежать из машины у меня мысли не было", - говорит девушка.\r\nНа заправке водитель купил Ольге кофе. Вкус напитка показался странным, горчил, но не как обычно. Но водитель заверил, что просто продавец намешал туда разных вкусовых добавок.\r\n"Через полчаса меня начало клонить в сон, просто слипались глаза. Такого со мной никогда не было, я вообще в транспорте не сплю, даже поезда не люблю из-за этого, потому что не могу уснуть. А тут просто такая сонливость навалилась", - рассказала Ольга.\r\nНомера машины. Фото: Anastasia Lipinska\/Facebook\r\nЗаманил в Моринцы и показывал кладбище\r\nЧуть позже мужчина заявил, что ему нужно заехать в село Моринцы, забрать люльки (трубки) у какого-то известного гончара Кости.\r\n"Я возмутилась, что мне нужно ехать домой. Он успокоил, что это всего на 20 минут. Однако заехав в Моринцы, он стал показывать какие-то мельницы, кладбище. Говорил, что это его земля, все тут его, и всех он знает, никто и никогда его тут не сдаст", - рассказывает девушка.\r\nПозже водитель попросил Олю выйти из машины и повел на экскурсию дубовую рощу, по пути рассказывая, что тут есть дуб Тараса Шевченко.\r\nИ тут уже водитель выпил бутылку пива, затем начал готовить костер.\r\n"Мне стало не по себе, говорю, вы же сказали на 20 минут, нам же ехать надо. Он в ответ заверил, что Костя задерживается на час-полтора и нужно подождать. А он хочет есть. Мне ничего не оставалось, как ждать. Вокруг никого не было, уже надвигался вечер, и в этом районе связь на телефоне пропала. Хотя мой парень, которому я всю дорогу сообщала, что происходит, все-таки дозвонился водителю. Тот сказал, что ничего со мной не случится, говорил, вы еще на моей свадьбе погуляете. У меня немного отлегло от сердца, подумала, что накрутила себя, просто это очень странный человек", - вспоминает девушка.\r\nДостал водку и выпил пару стаканов\r\nА далее события начали развиваться еще более странно. Водитель достал бутылку водки и выпил пару стаканов. На возмущение девушки, что им же ехать, как же он будет пьяным за рулем, мужчина начал нести бред. Затем позвонил гончар Костя, который сказал, что заказ на трубки вовсе не готов. Водитель пытался напроситься к нему в гости, но тот категорически отказал.\r\n"Водитель говорил, что он из Крыма, предлагал свозить туда. Потом заявил, что если я не буду с ним, то места мне на этой земле не будет. Говорил, что он жил в Приморске (РФ) и там у него была фотолаборатория, которая приносила по тысяче долларов в день. Я потом погуглила, действительно был такой фотограф Александр Андриенко в Приморске. Он это или нет - не знаю. И еще он очень беспокоился, чтобы не оставить за собой мусор, все нужно было убрать или сжечь", — продолжила девушка.\r\nКогда попробовала сопротивляться, он схватил девушку за волосы\r\nА далее водитель решил вздремнуть. Тогда Оля попробовала уйти. Однако, пройдя по тропинке, поняла, что рискует заблудиться среди ночи в лесу.\r\n"Я шла по тропинке, а вокруг лес, никого и сплошная темнота. Пришлось почти на ощупь вернуться и разбудить этого водителя. А когда он проснулся тут же начал хватать меня за ноги", - говорит девушка.\r\nЕй удалось вырваться. Они собрали вещи и поехали.\r\n"Уже в машине он начал очень настойчиво хватать меня за руки, требовать, чтобы я дала ему руку. Я отказалась, тогда он предложил пересесть на заднее сидение, чтобы я поспала. Я пересела от него подальше, но он и туда дотягивался своими руками. Я развернулась к нему спиной и уткнулась в спинку сидения, пытаясь связаться со своим парнем. Минут через десять почувствовала, что машина съехала с дороги в лес. Тогда водитель остановился, распахнул заднюю дверь и потребовал, чтобы я раздевалась. Я чувствовала на спине что-то холодное, нож это был или нет, не знаю. Когда я попробовала сопротивляться, он схватил меня за волосы и стал тянуть. Я думала только о том, чтобы остаться живой. Вокруг было темно, и только черная вспаханная земля, видимо это было какое-то поле", - рассказала Ольга.\r\n\r\nВ полиции не торопятся расследовать\r\nВернувшись в Черкассы, утром в субботу девушка отправилась в полицию.\r\n"Был выходной, там людей было мало. Они меня отправили на экспертизу. На СПИД кровь я пошла сдавать сама, никто в полиции направления не дал. Спросила, надо ли принести одежду. Мне сказали, зачем, сложи в пакет, мы скажем когда понадобится", - рассказывает Ольга.\r\nТолько в среду, на пятый день, по словам Ольги, ей удалось привезти одежду и написать заявление. Все это время следователь старался избегать с ней встреч, говорил, что занят на дежурстве.\r\n"Только после того как один из полицейских, капитан, увидел все это и наорал на них, почему они ничего не делают, следователь стал медленно записывать мой адрес, а телефон так и не взял. В первый же день я передала им все данные этого водителя, они его установили. Но до сих пор даже не допросили. Говорят, мол, доказательств нет. Конечно, за неделю он все уничтожил. Они с ним созванивались и попросили его приехать для сдачи анализов, а он сказал им, чтобы они приезжали сами. Вот и все на этом", - говорит она.\r\nВ пресс-службе полиции Черкасской области уверяют, что пострадавшая обратилась в субботу, а были выходные, потом наступил понедельник, вещи были приняты во вторник.\r\n"Делу еще нет недели. Подготовлено ходатайство по проведению экспертизы. Ее проводят независимые органы, когда будут готовы результаты, тогда будут работать дальше. Место нахождения водителя установлено. Сейчас идут следственные действия", - ответили там.\r\nПравда, уточнить, допрошен ли подозреваемый не смогли.\r\nУже не первый раз пытается заманить в Моринцы\r\nОльга с подругой выяснили, что Александр живет в городе Золотоноша в частном доме. Когда историю об изнасиловании они выложили в соцсеть, потому что полиция не предпринимала никаких мер, то одна из пользователей написала, что недавно этот человек ее подвозил в Киев.\r\n"Похожий человек 2 сентября подвозил меня в Киев. Тоже рассказывал, что посланник Божий, с Золотоноши, Крыма и Владивостока, плел всякую чушь, еле доехала", - написала женщина.\r\nТакже на связь вышла другая свидетельница.\r\n"Этот мужчина вез нас в Одессу с 23 на 24 августа. В машине была я со своим парнем и сестрой. Он постоянно приставал к моей сестре, пытался подговорить моего парня, чтобы мы куда-то заехали. И тоже предлагал заехать в эти Моринцы, погулять с палатками. По дороге он тоже пил водку и нес чушь про то, что он мессия, избранник Божий. Говорил, что чистильщик и будет убивать тех, кто бросает окурки. Рассказывал про какие-то свои связи с полицией. Мы были очень напуганы, поддакивали ему. И он тоже заваривал нам какой-то чай, но мы отказались его пить, потому что это было опасно", - рассказала Оля Вовк.\r\nРебята связались с родителями, и они уже стали сами звонить водителю и предупреждать, что они его сейчас найдут. Возможно, только это помогло ребятам доехать до Одессы.\r\nСело Моринцы возле которого произошло преступление. Фото: 1ua.com.ua\r\nКак сообщали Українські Новини, в России через суд пытаются запретить работу BlaBlaCar. \r\nТем временем убийца водителя BlaBlaCar приговорен к пожизненному заключению.\r\n