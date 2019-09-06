Изнасилование пассажирки BlaBlaCar: водитель называл себя "высшей расой", а кладбище - своей землей

В Черкасской области 51-летний водитель BlaBlaCar изнасиловал 26-летнюю девушку Олю Вовк. Попытавшись напоить свою жертву, мужчина подсыпал ей в кофе снотворное, а затем вывез в лес и насильно вступил с ней в половой акт. Девушка рассказала о подробностях происшествия, сообщает "Обозреватель".

"Мне было страшно, я думала только об одном, чтобы он меня не убил", - рассказала Вовк.

Ольга возвращалась из Одессы 30 августа. Нашла на сайте попутчиков BlaBlaCar водителя, который ехал в Черкассы. 51-летний Александр Андриенко, по крайней мере так он представился, несколько раз менял время отправления.

На сайте было указано время - три часа дня. Однако, когда девушка связалась с водителем, он перенес выезд на 10 утра, потом на 12 часов. Садясь в машину, Оля как всегда сфотографировала номер авто и передала своему парню, на всякий случай.

"Когда мы уже выехали на трассу, ему позвонил мужчина, который тоже должен был ехать с нами. Он думал, что отправление в 3 часа. Водитель начал орать на него матом, обозвал "евреем обрезанным", заявил, что отвезет его только за 800 гривен. Меня это насторожило", - вспоминает Ольга.

Когда она стала уточнять цену поездки, то водитель заявил, что бесплатно никого не возит.

"Я и не собиралась ехать бесплатно, но цена была 380 грн. Мужчина заявил, что сервис не позволяет выставлять цену выше 405 грн. Спросил, сколько есть. У меня были последние 500 грн. Он их у меня забрал, и я осталась без денег, даже без воды", - говорит девушка.

Водитель покупает девушке латте. Фото: Anastasia Lipinska/Facebook

"Мессия" и чистильщик земли

Во время поездки завязался разговор. Мужчина начал говорить какие-то странные вещи. На вопрос чем занимается, подумав, заявил, что он "чистильщик земли". Сказал, что служил в Афганистане. А далее и вообще поведал, что ему приснился сон, после которого он понял, что он "мессия".

"Потом говорил, что он каратель, наказывает каких-то людей. Собирает казаков в последний бой, и что он высшая раса. Я подумала, что странный человек, но мало ли какие бывают, бежать из машины у меня мысли не было", - говорит девушка.

На заправке водитель купил Ольге кофе. Вкус напитка показался странным, горчил, но не как обычно. Но водитель заверил, что просто продавец намешал туда разных вкусовых добавок.

"Через полчаса меня начало клонить в сон, просто слипались глаза. Такого со мной никогда не было, я вообще в транспорте не сплю, даже поезда не люблю из-за этого, потому что не могу уснуть. А тут просто такая сонливость навалилась", - рассказала Ольга.

Номера машины. Фото: Anastasia Lipinska/Facebook

Заманил в Моринцы и показывал кладбище

Чуть позже мужчина заявил, что ему нужно заехать в село Моринцы, забрать люльки (трубки) у какого-то известного гончара Кости.

"Я возмутилась, что мне нужно ехать домой. Он успокоил, что это всего на 20 минут. Однако заехав в Моринцы, он стал показывать какие-то мельницы, кладбище. Говорил, что это его земля, все тут его, и всех он знает, никто и никогда его тут не сдаст", - рассказывает девушка.

Позже водитель попросил Олю выйти из машины и повел на экскурсию дубовую рощу, по пути рассказывая, что тут есть дуб Тараса Шевченко.

И тут уже водитель выпил бутылку пива, затем начал готовить костер.

"Мне стало не по себе, говорю, вы же сказали на 20 минут, нам же ехать надо. Он в ответ заверил, что Костя задерживается на час-полтора и нужно подождать. А он хочет есть. Мне ничего не оставалось, как ждать. Вокруг никого не было, уже надвигался вечер, и в этом районе связь на телефоне пропала. Хотя мой парень, которому я всю дорогу сообщала, что происходит, все-таки дозвонился водителю. Тот сказал, что ничего со мной не случится, говорил, вы еще на моей свадьбе погуляете. У меня немного отлегло от сердца, подумала, что накрутила себя, просто это очень странный человек", - вспоминает девушка.

Достал водку и выпил пару стаканов

А далее события начали развиваться еще более странно. Водитель достал бутылку водки и выпил пару стаканов. На возмущение девушки, что им же ехать, как же он будет пьяным за рулем, мужчина начал нести бред. Затем позвонил гончар Костя, который сказал, что заказ на трубки вовсе не готов. Водитель пытался напроситься к нему в гости, но тот категорически отказал.

"Водитель говорил, что он из Крыма, предлагал свозить туда. Потом заявил, что если я не буду с ним, то места мне на этой земле не будет. Говорил, что он жил в Приморске (РФ) и там у него была фотолаборатория, которая приносила по тысяче долларов в день. Я потом погуглила, действительно был такой фотограф Александр Андриенко в Приморске. Он это или нет - не знаю. И еще он очень беспокоился, чтобы не оставить за собой мусор, все нужно было убрать или сжечь", — продолжила девушка.

Когда попробовала сопротивляться, он схватил девушку за волосы

А далее водитель решил вздремнуть. Тогда Оля попробовала уйти. Однако, пройдя по тропинке, поняла, что рискует заблудиться среди ночи в лесу.

"Я шла по тропинке, а вокруг лес, никого и сплошная темнота. Пришлось почти на ощупь вернуться и разбудить этого водителя. А когда он проснулся тут же начал хватать меня за ноги", - говорит девушка.

Ей удалось вырваться. Они собрали вещи и поехали.

"Уже в машине он начал очень настойчиво хватать меня за руки, требовать, чтобы я дала ему руку. Я отказалась, тогда он предложил пересесть на заднее сидение, чтобы я поспала. Я пересела от него подальше, но он и туда дотягивался своими руками. Я развернулась к нему спиной и уткнулась в спинку сидения, пытаясь связаться со своим парнем. Минут через десять почувствовала, что машина съехала с дороги в лес. Тогда водитель остановился, распахнул заднюю дверь и потребовал, чтобы я раздевалась. Я чувствовала на спине что-то холодное, нож это был или нет, не знаю. Когда я попробовала сопротивляться, он схватил меня за волосы и стал тянуть. Я думала только о том, чтобы остаться живой. Вокруг было темно, и только черная вспаханная земля, видимо это было какое-то поле", - рассказала Ольга.