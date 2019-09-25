Ястремська розгромила чеську тенісистку в Китаї і вийшла у чвертьфінал

Друга ракетка України, дев'ятнадцятирічна Даяна Ястремська без особливих проблем пробилася до чвертьфіналу турніру в Ухані, Китай, обігравши Кароліну Плишкову з Чехії в двох сетах.\r\nПро це повідомляють на сайт "Wtatennis".\r\nМатч тривав 1 годину 6 хвилин, і з рахунком 6:1, 6:4 Ястремська здобула перемогу. Перемога над чеською тенісисткою стала першою в кар'єрі українки над суперницею з топ-10 WTA.\r\nНа даний момент 19-річна Ястремська займає 27-е місце в рейтингу WTA. 27-річна Плишкова знаходиться на другій позиції в світовому рейтингу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=0Jrm2SFmBRo" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nУ чвертьфіналі українка зіграє з переможцем з пари Петра Квітова (Чехія) - Слоан Стівенс (США).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, відома українська тенісистка і третя ракетка світу Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA Premier 5 в Ухані, обігравши росіянку.\r\nРаніше теннисистка Ястремська виграла перший матч на Кубку Федерацій, а після перемоги в турнірі WTC українська тенісистка Ястремська впала і розплакалася.\r\nНагадаємо, українська тенісистка Ястремська вийшла в третє коло Australian Open.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n