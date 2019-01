Соперницей 18-летней украинки была 23 ракетка мирового рейтинга испанца Карла Суарес Наварро. Ястремская отлично начала, выиграв первый сет. Во втором сете украинка вела в счете 3:1, но затем проиграла 9 розыгрышей подряд и, в итоге, испанка сравняла счет в матче. В третьем сете Ястремская показала свой класс, выиграв 5 геймов подряд, разгромив испанку.

Даяна Ястремская впервые в своей карьере пробилась в 1/16 финала турнира Большого шлема.

Dayana Yastremska is showing no nerves in her first 2R of a major.



She leads Suarez Navarro 6-3 3-1.#AusOpen pic.twitter.com/W0f0l7uzGy