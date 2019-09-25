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25 вересня 2019, середа, 14:57 17 Карта
Суспільство 2019-09-25T17:00:02+03:00
Українські Новини
Україну заллє дощами і похолоднішає до мінус трьох: прогноз погоди на четвер

Україну заллє дощами і похолоднішає до мінус трьох: прогноз погоди на четвер

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

Після відступу заморозків 26 вересня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +12...+14 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, вночі помірний, вдень невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +14...+21 градус.

У Карпатах дощ, температура вночі +3...+8 градусів, удень +8...+13 градусів.

У Моршині дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +16...+18 градусів.

У Трускавці дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +16...+18 градусів.

У Сваляві дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +15...+17 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі невеликий, вдень помірний дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+12 градусів, вдень +11...+17 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, у Дніпропетровській області +2...+7 градусів, в окремих районах заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси, вдень +12...+20 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси, вдень +13...+18 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки в Одеській області дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, на півдні Одеської області до +15 градусів, у Запорізькій області +2...+7 градусів в окремих районах заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси, вдень +15...+21 градус.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

25 вересня о 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +15...+19 градусів, у Дніпрі біля Києва +14 градусів.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українській Новини, небезпечні морози охоплять більшість областей України. Також в Європі прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.

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