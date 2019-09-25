Кабмін пропонує Раді запустити ринок землі

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді запустити ринок землі.\r\nПро це в ході брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.\r\n"По-перше, українська земля повинна купуватися українськими громадянами та українськими компаніями. Це безумовний принцип. Єдине виключення, яке є в законі, це іноземці можуть отримувати у спадок землю, але при цьому протягом року вони повинні продати цю землю", - сказав він.\r\nПри цьому Гончарук додав, що в рамках області ніхто не може купити більше 15% сільськогосподарської землі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Є певні антимонопольні вимоги, які зводяться до того, що в межах області ніхто не може купити більше 15% сільськогосподарської землі. Це робиться для того, щоб не виникали якісь феодали, які володіли б всією землею, і для того, щоб у будь-якому випадку була конкуренція", - підкреслив він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що ринок землі відкриється з 1 жовтня наступного року.\r\nГончарук виступає проти надання права купувати землю на першому етапі земельної реформи тільки фізичним особам.\r\nПрезидент Володимир Зеленський заявляє, що у запропонованій урядом моделі ринку землі передбачено, що її зможуть купувати лише громадяни України та українські компанії.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що іноземні громадяни зможуть купити земельну ділянку в разі скасування мораторію на продаж земель.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Кабміну внести 9 законопроектів для економічного зростання. Також команда Зеленського випустила відео, покликане розвіяти всі "міфи" про продаж землі та показати всі плюси вільного обігу земель.\r\nТим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає проти надання права купувати землю на першому етапі земельної реформи тільки фізичним особам.