підписатися на розсилку
24 24.35
26.2 26.75
˟
25 вересня 2019, середа, 14:39 7
Економіка 2019-09-25T15:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін пропонує Раді запустити ринок землі

Кабмін пропонує Раді запустити ринок землі

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді запустити ринок землі.

Про це в ході брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"По-перше, українська земля повинна купуватися українськими громадянами та українськими компаніями. Це безумовний принцип. Єдине виключення, яке є в законі, це іноземці можуть отримувати у спадок землю, але при цьому протягом року вони повинні продати цю землю", - сказав він.

При цьому Гончарук додав, що в рамках області ніхто не може купити більше 15% сільськогосподарської землі.

"Є певні антимонопольні вимоги, які зводяться до того, що в межах області ніхто не може купити більше 15% сільськогосподарської землі. Це робиться для того, щоб не виникали якісь феодали, які володіли б всією землею, і для того, щоб у будь-якому випадку була конкуренція", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що ринок землі відкриється з 1 жовтня наступного року.

Гончарук виступає проти надання права купувати землю на першому етапі земельної реформи тільки фізичним особам.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що у запропонованій урядом моделі ринку землі передбачено, що її зможуть купувати лише громадяни України та українські компанії.

Також прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що іноземні громадяни зможуть купити земельну ділянку в разі скасування мораторію на продаж земель.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Кабміну внести 9 законопроектів для економічного зростання. Також команда Зеленського випустила відео, покликане розвіяти всі "міфи" про продаж землі та показати всі плюси вільного обігу земель.

Тим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає проти надання права купувати землю на першому етапі земельної реформи тільки фізичним особам.

Більше новин про: Ринок землі земельна реформа

Архів
Новини
ФДМ заплатить раднику з приватизації ОПЗ майже $1 млн 15:01
Одеська обласна дитяча лікарня отримала обладнання завдяки SMS-пожертвам абонентів Київстар 14:42 Прес-реліз
Кабмін пропонує Раді запустити ринок землі 14:39
Збитки АТ "Рівнегаз" в поточному році досягнуть 165 млн гривень 14:13 Прес-реліз
НАБУ засекретило розслідування щодо Смолія 14:13
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
Новий президент України стоїть перед визначальним вибором, - Financial Times 10:44
більше новин
Труба міг сам інсценувати свою прослушку, - Попович 17:05
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Головою Нацполіції призначений Клименко 13:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok