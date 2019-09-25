Кабмін пропонує Раді запустити ринок землі

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді запустити ринок землі.

Про це в ході брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"По-перше, українська земля повинна купуватися українськими громадянами та українськими компаніями. Це безумовний принцип. Єдине виключення, яке є в законі, це іноземці можуть отримувати у спадок землю, але при цьому протягом року вони повинні продати цю землю", - сказав він.

При цьому Гончарук додав, що в рамках області ніхто не може купити більше 15% сільськогосподарської землі.

"Є певні антимонопольні вимоги, які зводяться до того, що в межах області ніхто не може купити більше 15% сільськогосподарської землі. Це робиться для того, щоб не виникали якісь феодали, які володіли б всією землею, і для того, щоб у будь-якому випадку була конкуренція", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що ринок землі відкриється з 1 жовтня наступного року.

Гончарук виступає проти надання права купувати землю на першому етапі земельної реформи тільки фізичним особам.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що у запропонованій урядом моделі ринку землі передбачено, що її зможуть купувати лише громадяни України та українські компанії.

Також прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що іноземні громадяни зможуть купити земельну ділянку в разі скасування мораторію на продаж земель.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Кабміну внести 9 законопроектів для економічного зростання. Також команда Зеленського випустила відео, покликане розвіяти всі "міфи" про продаж землі та показати всі плюси вільного обігу земель.

Тим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає проти надання права купувати землю на першому етапі земельної реформи тільки фізичним особам.