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25 вересня 2019, середа, 14:05 19
Суспільство 2019-09-25T15:00:03+03:00
Українські Новини
Геращенко - новий заступник міністра внутрішніх справ: реакція соцмереж

Геращенко - новий заступник міністра внутрішніх справ: реакція соцмереж

Антон Геращенко. Фото: Facebook/Антон Геращенко
Антон Геращенко. Фото: Facebook/Антон Геращенко

Після того, як Кабмін призначив екс-депутата Ради Антона Геращенка заступник міністра внутрішніх справ, користувачі Facebook почали висловлювати своє невдоволення рішенням Кабміну.

"Антон Геращенко, ініціатор створення сайту "Миротворець", який неодноразово брав участь в інформаційних кампаніях з розпалювання міжнаціональної ворожнечі і ворожнечі в Україні протягом останніх 5 років, призначений на посаду заступника міністра внутрішніх справ. Можливо, це компенсація Авакову за зняття Князєва і зміцнення вертикалі Зе в особі Коваля. Але кредит довіри у Володимира #Зеленського такими темпами вичерпається дуже швидко. Мій персональний принаймні точно", - висловилася Наталя Наталіна.

"Антона Геращенка призначили заступником глави МВС. Нові обличчя, на які ми заслуговуємо", - пише Світлана Крюкова.

 

 

"Антон Геращенко заступник глави МВС. Все фігня, давайте знову..", - написала журналіст Олеся Медведєва.

 

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що Геращенко претендує на посаду заступника міністра внутрішніх справ. Декларація претендента опублікована в реєстрі НАЗК.

Раніше Геращенко задекларував третину мільйона гривень зарплати, півмільйона "готівки" та карабін Colt.

Крім того, колишня дружина Геращенко розповіла про його махінації з землею і причетність до держзради.

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