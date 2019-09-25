Геращенко - новий заступник міністра внутрішніх справ: реакція соцмереж

Після того, як Кабмін призначив екс-депутата Ради Антона Геращенка заступник міністра внутрішніх справ, користувачі Facebook почали висловлювати своє невдоволення рішенням Кабміну."Антон Геращенко, ініціатор створення сайту "Миротворець", який неодноразово брав участь в інформаційних кампаніях з розпалювання міжнаціональної ворожнечі і ворожнечі в Україні протягом останніх 5 років, призначений на посаду заступника міністра внутрішніх справ. Можливо, це компенсація Авакову за зняття Князєва і зміцнення вертикалі Зе в особі Коваля. Але кредит довіри у Володимира #Зеленського такими темпами вичерпається дуже швидко. Мій персональний принаймні точно", - висловилася Наталя Наталіна.\r\n\r\n"Антона Геращенка призначили заступником глави МВС. Нові обличчя, на які ми заслуговуємо", - пише Світлана Крюкова.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n"Антон Геращенко заступник глави МВС. Все фігня, давайте знову..", - написала журналіст Олеся Медведєва.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНагадаємо, на початку вересня стало відомо, що Геращенко претендує на посаду заступника міністра внутрішніх справ. Декларація претендента опублікована в реєстрі НАЗК.Раніше Геращенко задекларував третину мільйона гривень зарплати, півмільйона "готівки" та карабін Colt.Крім того, колишня дружина Геращенко розповіла про його махінації з землею і причетність до держзради.