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25 сентября 2019, среда, 13:04 154 Дополнено
Кабмин 2019-09-25T13:16:39+03:00
Українські Новини
Авакову назначили шесть заместителей, среди которых Геращенко

Авакову назначили шесть заместителей, среди которых Геращенко

Антон Геращенко. Фото: dialog.ua
Антон Геращенко. Фото: dialog.ua

Кабинет Министров назначил бывшего депутата Верховной Рады Антона Геращенко (Народный Фронт) заместителем министра внутренних дел.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании правительства, передают Українські Новини.

Также Кабмин назначил замминистра МВД Сергея Гончарова, Екатерину Павлюченко и Александра Гогилашвили.
Ранее Кабмин увеличил количество заместителей министра до 7.

(новость дополнена подробностями)

Пресс-служба Министерства внутренних дел подтвердила данную информацию и сообщила о функциональных обязанностях новых замов министра.

Так, Геращенко будет заниматься координацией законодательного обеспечения деятельности МВД, взаимодействием с Радой и парламентскими комитетами, общественным советом при МВД, коммуникационным диалогом с общественностью и СМИ.

Яровой будет обеспечивать формирование и реализацию министерством государственной политики в сфере публичной безопасности и порядка.

Ковальчуку поручено обеспечивать формирование государственной политики по международному сотрудничеству с органами Европейского Союза и НАТО, другими международными (межгосударственными) организациями.

Гончаров будет координировать вопросы обеспечения надлежащего функционирования Единой информационной системы МВД, построения и внедрения Единой системы авиационной безопасности и защиты, обеспечения полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты жильем на условиях финансового лизинга, деятельности по вопросам цифровой трансформации и развития.

Павличенко будет координировать вопросы мониторинга соблюдения прав и свобод человека и гражданина в деятельности органов системы МВД, соблюдения равных прав и возможностей женщин и мужчин, противодействия насилию в семье, взаимодействия с органами государственной власти, международными и национальными неправительственными организациями в этих направлениях.

Гогилашвили будет координировать вопросы формирования и реализации в пределах компетенции МВД государственной политики по официальному обороту наркотиков, реабилитации наркозависимых.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Геращенко претендует на должность заместителя министра внутренних дел. Декларация претендента опубликована в реестре НАЗК.

Ранее Геращенко заявлял, что Цемах не является важным свидетелем и его надо отдать России. 

Также Геращенко задекларировал треть миллиона гривен зарплаты, полмиллиона "налички" и карабин Colt. А САП изучала законность закрытия дела о незаконном обогащении Геращенко.

Кроме того, бывшая жена Геращенко рассказала о его махинациях с землей и причастности к госизмене.



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