Суддю-корупціонера звільнила Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила обвинуваченого в корупції суддю Голосіївського районного суду Києва Андрія Новака.\r\nПро це йдеться в повідомленні пресслужби ради, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що на засіданні 24 вересня ВРП прийняла рішення звільнити Новака з посади судді відповідно до рішення другої дисциплінарної палати від 15 квітня.\r\nСуддю звільнено за дисциплінарний проступок.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗокрема, встановлено, що Новак вимагав грошову винагороду за прийняття судового рішення на користь позивача.\r\n25 квітня 2018 року Солом'янський районний суд Києва обрав судді Новаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і встановив заставу в 120 тис. гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти. 24 квітня правоохоронці затримали Новака за підозрою в отриманні хабара в розмірі 8 тис. доларів. Також було затримано посередника - екссуддю Голосіївського суду Олександра Білика.\r\nКрім того, в Новака було вилучено бойовий пістолет.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді уповноважити вища рада правосуддя призначати членів Вищої кваліфікаційної комісії і скоротити кількість членів ВККС з 16 до 12.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше ВСП відмовився відсторонити Вовка від посади судді і знайшов у Луценка ознаки дисциплінарного проступку.