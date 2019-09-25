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25 вересня 2019, середа, 13:41 19
Судова влада 2019-09-25T15:00:03+03:00
Українські Новини
Суддю-корупціонера звільнила Вища рада правосуддя

Суддю-корупціонера звільнила Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя. Фото: sud.ua
Вища рада правосуддя. Фото: sud.ua

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила обвинуваченого в корупції суддю Голосіївського районного суду Києва Андрія Новака.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ради, передають Українські Новини.

Зазначено, що на засіданні 24 вересня ВРП прийняла рішення звільнити Новака з посади судді відповідно до рішення другої дисциплінарної палати від 15 квітня.

Суддю звільнено за дисциплінарний проступок.

Зокрема, встановлено, що Новак вимагав грошову винагороду за прийняття судового рішення на користь позивача.

25 квітня 2018 року Солом'янський районний суд Києва обрав судді Новаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і встановив заставу в 120 тис. гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти. 24 квітня правоохоронці затримали Новака за підозрою в отриманні хабара в розмірі 8 тис. доларів. Також було затримано посередника - екссуддю Голосіївського суду Олександра Білика.

Крім того, в Новака було вилучено бойовий пістолет.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді уповноважити вища рада правосуддя призначати членів Вищої кваліфікаційної комісії і скоротити кількість членів ВККС з 16 до 12.

Раніше ВСП відмовився відсторонити Вовка від посади судді і знайшов у Луценка ознаки дисциплінарного проступку.

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