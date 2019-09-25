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25 вересня 2019, середа, 13:25 9
Кабмін 2019-09-25T14:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмін вирішив включити Дубинського в комісію з відбору незалежних членів наглядових рад держбанків

Кабмін вирішив включити Дубинського в комісію з відбору незалежних членів наглядових рад держбанків

Олександр Дубинський. Фото: Facebook/
Олександр Дубинський. Фото: Facebook/"НАШ"

Кабінет Міністрів вирішив включити в комісію з відбору незалежних членів наглядових рад держбанків депутата Олександра Дубинського ("Слуга народу").

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"З питання про включення Олександра Дубинського до складу комісії з відбору незалежних членів наглядових рад держбанків за квотою Верховної Ради розгорілася суперечка. Я задав питання Кабміну - чи не бачать вони конфлікт інтересів у призначенні Олександра Дубинського в цю комісію і не хотіли б попросити у ВР іншу кандидатуру. Відповідь - "кого нам дав фінансовий комітет ВР, ми призначаємо". Ну а запропонований мною варіант попросити у комітету іншу кандидатуру не підійшов. У підсумку комісію з Дубинським у складі одноголосно затвердили. Ну хто б сумнівався", - написав він.

При цьому Гончаренко зазначив, що 2 члена Кабміну – Дмитро Кулеба та Володимир Бородянський виступали проти, але в підсумку проголосували за, з уточненням, що це пропозиція ВР.


Нагадаємо, раніше Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавічусом.

Бужанський і Дубинський звинуватили свою фракцію в спробі обдурити мажоритарників. Раніше депутат від "Слуги народу" заявила про бажання прострелити ногу Дубинскому або Бужанскому.

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