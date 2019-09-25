Головою Нацполіції призначений Клименко

Кабінет Міністрів призначив заступника голови Національної поліції Ігоря Клименка головою Нацполіції замість Сергія Князєва п ісля того, як МВС запропонувало призначити головою Нацполіції Клименка вместо Князева

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"У Національної поліції новий керівник - генерал Ігор Клименко", - повідомив Гончаренко.

Інших деталей він не повідомив. Інформацію підтвердив на своїй сторінці в соцмережі Facebook прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Призначили нового голову Нацполіціі, ним став Ігор Клименко", - написав Гончарук.

Клименко почав службу в органах МВС з 1998 року на посаді психолога управління з роботи з особовим складом Управління МВС у Харківській області.

З 1999 по 2001 - старший психолог управління з роботи з особовим складом Управління МВС у Харківській області. З грудня 2001 по березень 2002 - спеціальний співробітник Спеціального миротворчого центру при МВС. З березня 2002 по червень 2002 - патрульний оперативного взводу спеціального миротворчого підрозділу МВС в Косово Спеціального миротворчого центру Інституту управління Національної академії внутрішніх справ. З червня 2002 по вересень 2004 - начальник відділення професійного психологічного відбору та професійної орієнтації центру практичної психології при Управлінні МВС у Харківській області.

З 2004 по 2008 - головний психолог центру практичної психології департаменту роботи з персоналом МВС. Лютий - березень 2008 року - заступник начальника відділу аналізу і статистичного обліку інспекції по особовому складу департаменту кадрового забезпечення МВС. З березня 2008 по червня 2010 - начальник центру практичної психології департаменту кадрового забезпечення МВС. З червня 2010 по квітень 2011 - заступник начальника управління - начальник відділу психологічного забезпечення департаменту кадрового забезпечення МВС.

З квітня 2011 по червень 2011 - в.о. начальника управління соціально-психологічної роботи департаменту кадрового забезпечення МВС. З червня 2011 по вересень 2011 - начальник управління соціально-психологічної роботи департаменту кадрового забезпечення МВС. З вересня по грудень 2011 - заступник начальника управління інспекції з особового складу та психологічного забезпечення - начальник відділу психологічного забезпечення департаменту кадрового забезпечення МВС. З грудня 2011 по грудень 2014 року - начальник управління професійної підготовки й освіти департаменту кадрового забезпечення МВС. Грудень 2014 - листопад 2015 - заступник начальника департаменту кадрового забезпечення МВС.

З листопада 2015 по жовтень 2017 - начальник департаменту кадрового забезпечення Національної поліції. З жовтня 2017 по березень 2018 - заступник голови Національної поліції - начальник департаменту кадрового забезпечення. З березня 2018 - заступник голови Національної поліції.

Клименко - генерал поліції третього рангу, кандидат психологічних наук.

Як повідомляли Українськi Новини, 24 вересня Князєв подав у відставку. Раніше повідомлялося, що на місце Князєва можуть призначити людину, наближену до Зеленського та Богдана.