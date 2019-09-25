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25 вересня 2019, середа, 13:00 137
Кабмін 2019-09-25T23:45:07+03:00
Українські Новини
Головою Нацполіції призначений Клименко

Головою Нацполіції призначений Клименко

Ігор Клименко. Фото: Нацполіція
Ігор Клименко. Фото: Нацполіція

Кабінет Міністрів призначив заступника голови Національної поліції Ігоря Клименка головою Нацполіції замість Сергія Князєва після того, як МВС запропонувало призначити головою Нацполіції Клименка вместо Князева.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"У Національної поліції новий керівник - генерал Ігор Клименко", - повідомив Гончаренко.

Інших деталей він не повідомив. Інформацію підтвердив на своїй сторінці в соцмережі Facebook прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Призначили нового голову Нацполіціі, ним став Ігор Клименко", - написав Гончарук.

Клименко почав службу в органах МВС з 1998 року на посаді психолога управління з роботи з особовим складом Управління МВС у Харківській області.

З 1999 по 2001 - старший психолог управління з роботи з особовим складом Управління МВС у Харківській області. З грудня 2001 по березень 2002 - спеціальний співробітник Спеціального миротворчого центру при МВС. З березня 2002 по червень 2002 - патрульний оперативного взводу спеціального миротворчого підрозділу МВС в Косово Спеціального миротворчого центру Інституту управління Національної академії внутрішніх справ. З червня 2002 по вересень 2004 - начальник відділення професійного психологічного відбору та професійної орієнтації центру практичної психології при Управлінні МВС у Харківській області.

З 2004 по 2008 - головний психолог центру практичної психології департаменту роботи з персоналом МВС. Лютий - березень 2008 року - заступник начальника відділу аналізу і статистичного обліку інспекції по особовому складу департаменту кадрового забезпечення МВС. З березня 2008 по червня 2010 - начальник центру практичної психології департаменту кадрового забезпечення МВС. З червня 2010 по квітень 2011 - заступник начальника управління - начальник відділу психологічного забезпечення департаменту кадрового забезпечення МВС.

З квітня 2011 по червень 2011 - в.о. начальника управління соціально-психологічної роботи департаменту кадрового забезпечення МВС. З червня 2011 по вересень 2011 - начальник управління соціально-психологічної роботи департаменту кадрового забезпечення МВС. З вересня по грудень 2011 - заступник начальника управління інспекції з особового складу та психологічного забезпечення - начальник відділу психологічного забезпечення департаменту кадрового забезпечення МВС. З грудня 2011 по грудень 2014 року - начальник управління професійної підготовки й освіти департаменту кадрового забезпечення МВС. Грудень 2014 - листопад 2015 - заступник начальника департаменту кадрового забезпечення МВС.

З листопада 2015 по жовтень 2017 - начальник департаменту кадрового забезпечення Національної поліції. З жовтня 2017 по березень 2018 - заступник голови Національної поліції - начальник департаменту кадрового забезпечення. З березня 2018 - заступник голови Національної поліції.

Клименко - генерал поліції третього рангу, кандидат психологічних наук.

Як повідомляли Українськi Новини, 24 вересня Князєв подав у відставку. Раніше повідомлялося, що на місце Князєва можуть призначити людину, наближену до Зеленського та Богдана.

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