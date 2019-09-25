підписатися на розсилку
24 24.35
26.2 26.75
˟
25 вересня 2019, середа, 13:07 25 Доповнено
Кабмін 2019-09-25T15:00:04+03:00
Українські Новини
Кабмін призначив Геращенко заступником міністра внутрішніх справ

Кабмін призначив Геращенко заступником міністра внутрішніх справ

Антон Геращенко. Фото: dialog.ua
Антон Геращенко. Фото: dialog.ua

Кабінет Міністрів призначив колишнього депутата Верховної Ради Антона Геращенка (Народний Фронт) заступником міністра внутрішніх справ.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передають Українські Новини.

Також Кабмін призначив заступником міністра МВС Сергія Гончарова, Катерину Павлюченко і Олександра Гогілашвілі. Раніше Кабмін збільшив кількість заступників міністра до 7.

(новина доповнена подробицями)

Прес-служба Міністерства внутрішніх справ підтвердила дану інформацію і повідомила про функціональні обов'язки нових заступників міністра.

Так, Геращенко буде займатися координацією законодавчого забезпечення діяльності МВС, взаємодією з Радою і парламентськими комітетами, громадською радою при МВС, комунікаційним діалогом з громадськістю та ЗМІ.
Яровий буде забезпечувати формування та реалізацію міністерством державної політики в сфері публічної безпеки та порядку.

Ковальчуку доручено забезпечувати формування державної політики з міжнародного співробітництва з органами Європейського Союзу та НАТО, іншими міжнародними (міждержавними) організаціями.

Гончаров координуватиме питання забезпечення належного функціонування Єдиної інформаційної системи МВС, побудови і впровадження Єдиної системи авіаційної безпеки та захисту, забезпечення поліцейських і осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу, діяльності з питань цифрової трансформації і розвитку.

Павличенко координуватиме питання моніторингу дотримання прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів системи МВС, дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії насильству в сім'ї, взаємодії з органами державної влади, міжнародними та національними неурядовими організаціями в цих напрямках.

Гогілашвілі координуватиме питання формування та реалізації в межах компетенції МВС державної політики за офіційним обігу наркотиків, реабілітації наркозалежних.

Нагадємо, на початку вересня стало відомо, що Геращенко претендує на посаду заступника міністра внутрішніх справ. Декларація претендента опублікована в реєстрі НАЗК.

Раніше Геращенко заявляв, що Цемах не є важливим свідком і його треба віддати Росії. 

Також Геращенко задекларував третину мільйона гривень зарплати, півмільйона готівки і карабін Colt. А САП вивчала законність закриття справи про незаконне збагачення Геращенка.

Крім того, колишня дружина Геращенка розказала про його махінації із землею і причетність до держзради.

Більше новин про: Антон Геращенко Кабмін Замміністра внутрішніх справ

Архів
Новини
ФДМ заплатить раднику з приватизації ОПЗ майже $1 млн 15:01
Одеська обласна дитяча лікарня отримала обладнання завдяки SMS-пожертвам абонентів Київстар 14:42 Прес-реліз
Кабмін пропонує Раді запустити ринок землі 14:39
Збитки АТ "Рівнегаз" в поточному році досягнуть 165 млн гривень 14:13 Прес-реліз
НАБУ засекретило розслідування щодо Смолія 14:13
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
Новий президент України стоїть перед визначальним вибором, - Financial Times 10:44
більше новин
Труба міг сам інсценувати свою прослушку, - Попович 17:05
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Головою Нацполіції призначений Клименко 13:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok