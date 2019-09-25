Кабмін призначив Геращенко заступником міністра внутрішніх справ

Кабінет Міністрів призначив колишнього депутата Верховної Ради Антона Геращенка (Народний Фронт) заступником міністра внутрішніх справ.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передають Українські Новини.



Також Кабмін призначив заступником міністра МВС Сергія Гончарова, Катерину Павлюченко і Олександра Гогілашвілі. Раніше Кабмін збільшив кількість заступників міністра до 7.



(новина доповнена подробицями)



Прес-служба Міністерства внутрішніх справ підтвердила дану інформацію і повідомила про функціональні обов'язки нових заступників міністра.



Так, Геращенко буде займатися координацією законодавчого забезпечення діяльності МВС, взаємодією з Радою і парламентськими комітетами, громадською радою при МВС, комунікаційним діалогом з громадськістю та ЗМІ.

Яровий буде забезпечувати формування та реалізацію міністерством державної політики в сфері публічної безпеки та порядку.



Ковальчуку доручено забезпечувати формування державної політики з міжнародного співробітництва з органами Європейського Союзу та НАТО, іншими міжнародними (міждержавними) організаціями.



Гончаров координуватиме питання забезпечення належного функціонування Єдиної інформаційної системи МВС, побудови і впровадження Єдиної системи авіаційної безпеки та захисту, забезпечення поліцейських і осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу, діяльності з питань цифрової трансформації і розвитку.



Павличенко координуватиме питання моніторингу дотримання прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів системи МВС, дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії насильству в сім'ї, взаємодії з органами державної влади, міжнародними та національними неурядовими організаціями в цих напрямках.



Гогілашвілі координуватиме питання формування та реалізації в межах компетенції МВС державної політики за офіційним обігу наркотиків, реабілітації наркозалежних.



Нагадємо, на початку вересня стало відомо, що Геращенко претендує на посаду заступника міністра внутрішніх справ. Декларація претендента опублікована в реєстрі НАЗК.



Раніше Геращенко заявляв, що Цемах не є важливим свідком і його треба віддати Росії.



Також Геращенко задекларував третину мільйона гривень зарплати, півмільйона готівки і карабін Colt. А САП вивчала законність закриття справи про незаконне збагачення Геращенка.

Крім того, колишня дружина Геращенка розказала про його махінації із землею і причетність до держзради.