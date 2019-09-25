Кабмін сьогодні розгляне законопроект про протидію фінансуванню тероризму

Кабінет Міністрів на засіданні у середу, 25 вересня, розгляне проект закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Про це йдеться в порядку денному засідання, розміщеному на сайті уряду, передають Українські Новини.

Також будуть розглянуті зміни в порядок проведення конкурсу на заняття посад державної служби, а також зміни до деяких актів уряду.

Уряд також має намір визначити державний заклад "Професійні закупівлі" централізованої закупівельною організацією.

Крім цього, в порядку вказані зміни складу конкурсної комісії з визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку, а також плани організації виконання указів Президента про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України та про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції.

Уряд також розгляне низку кадрових питань.

Засідання відбудеться під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука, представники ЗМІ на засідання не допускаються.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити і внести до Верховної Ради 4 законопроекти до 1 жовтня і 5 - до 1 січня 2020 року для забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції.



Раніше Кабмін Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою.

Верховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.