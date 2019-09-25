Кабмін сьогодні розгляне законопроект про протидію фінансуванню тероризму

Кабінет Міністрів на засіданні у середу, 25 вересня, розгляне проект закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.\r\nПро це йдеться в порядку денному засідання, розміщеному на сайті уряду, передають Українські Новини.\r\nТакож будуть розглянуті зміни в порядок проведення конкурсу на заняття посад державної служби, а також зміни до деяких актів уряду.\r\nУряд також має намір визначити державний заклад "Професійні закупівлі" централізованої закупівельною організацією.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКрім цього, в порядку вказані зміни складу конкурсної комісії з визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку, а також плани організації виконання указів Президента про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України та про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції.\r\nУряд також розгляне низку кадрових питань.\r\nЗасідання відбудеться під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука, представники ЗМІ на засідання не допускаються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити і внести до Верховної Ради 4 законопроекти до 1 жовтня і 5 - до 1 січня 2020 року для забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції.Раніше Кабмін Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВерховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.