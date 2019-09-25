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25 вересня 2019, середа, 10:26 30
Економіка 2019-09-25T13:00:04+03:00
Українські Новини
Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво скасована

Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво скасована

Документи. Фото: pixabay
Документи. Фото: pixabay

Закон про скасування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво набув чинності.

Закон був опублікований у парламентській газеті "Голос України" 24 вересня і став чинним наступного дня, 25 вересня, передають Українські Новини.

Документом виключається з Кримінального кодексу ст. 205, згідно з якою визнається кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення заборонених видів діяльності.

При цьому закон підвищує штраф за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Так, максимальний штраф підвищується з 3 000 до 7 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто до 119 тис. гривень.

18 вересня Верховна Рада декриміналізувала фіктивне підприємництво. За ухвалення законопроекту №1080 в цілому проголосували 347 депутатів при мінімально необхідних 226.

Як повідомляли Українські новини, представники великого бізнесу підписали меморандум про засади підприємництва. Раніше асоціація підприємців вимагала ухвалення законів для малого і середнього бізнесу.

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