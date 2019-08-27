Ассоциация предпринимателей требует принятия законов для малого и среднего бизнеса

Всеукраинская ассоциация профессиональных предпринимателей требует у нового состава парламента восстановить работу комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства и принять законопроекты необходимые для стабильной работы малого и среднего бизнеса.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент ассоциации Борис Емєльдєш, передают Українські Новини.

"Существуют угрозы для существования малого предпринимательства в нашей стране. И мы хотим донести до власти, что мы есть и что с нами надо считаться. Есть ряд законопроектов, которые необходимы для того, что бы малый бизнес развивался", - сказал он.

В свою очередь представитель Коалиции малого и среднего бизнеса Сумской области Светлана Иченская отметила, что на данный момент из 16 законопроектов только 2 были приняты и 3 прошли первое чтение и были одобрены комитетами, но они остались не принятыми.

Она добавила, что новый состав парламента должен как можно скорее принять эти законопроекты. Также представитель ОО "Ника" Лидия Кривенко сообщила, что с 2014 года все законы для предпринимателей были приняты с нарушением Конституции.

"За эти 5 лет депутаты просто закрыли глаза на малый и средний бизнес, уничтожаются малые архитектурные формы (МАФ), уничтожались рынки. В Днепре 60 МАФов было зарыто мэром города вместе с товаром и оборудованием", - подчеркнула она.

Также представитель комитета предпринимателей Украины Лина Клибанова отметила, что малый бизнес обеспечивает 80% рабочих мест. "Эти 80% это самозанятые люди, которые не "висят на шее" у государства и не получают субсидии и проблема заключается в том, что нам этого не дают", - добавила она.

В свою очередь представитель Всеукраинского профсоюза предпринимателей Украины Леонид Запорожец предложил освободить малый и средний бизнес от налогов.

"Мы обращаемся к новой власти с просьбой, что бы они возобновили работу комитета предпринимателей при Кабмине, так как это был мощный орган, но с 2010 года этот орган "мертв", за последние лет 5 они ни разу не проводили собрания", - подчеркнула Иченская.

Также она добавила, что необходимо создать комитеты в Верховной Раде, что бы была площадка для диалога правительства с представителями малого и среднего бизнеса.