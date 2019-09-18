Верховная Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство.

За принятие законопроекта №1080 в целом проголосовали 347 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документом предлагается исключить из Уголовного кодекса ст. 205, согласно которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления запрещенных видов деятельности.

Законопроектом также предусмотрено повышение размера сумм фактического непоступления в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей для установления наличия признаков составов уголовных преступлений, предусмотренных ст. 212 Уголовного кодекса.

В документе указывается, что согласно ст. 212 Уголовного кодекса под значительным размером непоступивших в бюджет средств подразумевается сумма, превышающая установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан в 3 тыс. раз и до 5 тыс. (от 51 тыс. гривен до 85 тыс.), под большим размером – в 5 тыс. раз и более (от 85 тыс. гривен до 119 тыс.), под особо большим – в 7 тыс. раз и более (от 119 тыс. гривен).

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта позволит уменьшить административное давление на бизнес, ввести более гуманную модель ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Как сообщали Українські новини, представители крупного бизнеса подписали меморандум о принципах предпринимательства.