Світоліна обіграла росіянку і вийшла в чвертьфінал Уханя

У першому сеті тенісистки брали свої подачі, але після 2:2 Світоліна оформила два поспіль брейка і повела 5:2. Росіянці вдалося забрати один гейм на прийомі, але потім українка впевнено подала на сет. У другій партії Світоліна практично без опору зробила три брейка і закрила зустріч з першого матч-бола.

Матч тривав 1 годину і 18 хвилин. За цей час українка 2 рази подала навиліт і допустила 3 подвійні помилки, реалізувавши 5 брейк-пойнтів. У свою чергу, Кузнєцова не зробила жодного ейса, здійснила 5 "подвійних" і зробила 2 брейка.

Таким чином, Світоліна вдруге в кар'єрі виходить у чвертьфінал Уханя. Найкраще досягнення українки – півфінал у 2014 році. Відзначається, що в минулому сезоні Світоліна зупинилася у другому колі турніру.

Наступною суперницею української тенісистки стане переможниця пари Ван Цян – Алісон Ріск.

She gets it! ✅@ElinaSvitolina moves past Kuznetsova, 6-4, 6-2.@wuhanopentennis pic.twitter.com/nZkekTbRg7