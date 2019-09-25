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25 вересня 2019, середа, 10:25 9
Суспільство 2019-09-25T10:45:01+03:00
Українські Новини
Світоліна обіграла росіянку і вийшла в чвертьфінал Уханя

Світоліна обіграла росіянку і вийшла в чвертьфінал Уханя

Еліна Світоліна. Фото: twitter.com/poroshenko
Еліна Світоліна. Фото: twitter.com/poroshenko

Відома українська тенісистка і третя ракетка світу Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA Premier 5 в Ухані, Китай. Суперницею Світоліної стала росіянка Світлана Кузнєцова. Матч закінчився з рахунком – 6:4, 6:2. Про це повідомляє "XSport".

У першому сеті тенісистки брали свої подачі, але після 2:2 Світоліна оформила два поспіль брейка і повела 5:2. Росіянці вдалося забрати один гейм на прийомі, але потім українка впевнено подала на сет. У другій партії Світоліна практично без опору зробила три брейка і закрила зустріч з першого матч-бола.

Матч тривав 1 годину і 18 хвилин. За цей час українка 2 рази подала навиліт і допустила 3 подвійні помилки, реалізувавши 5 брейк-пойнтів. У свою чергу, Кузнєцова не зробила жодного ейса, здійснила 5 "подвійних" і зробила 2 брейка.

Таким чином, Світоліна вдруге в кар'єрі виходить у чвертьфінал Уханя. Найкраще досягнення українки – півфінал у 2014 році. Відзначається, що в минулому сезоні Світоліна зупинилася у другому колі турніру.

Наступною суперницею української тенісистки стане переможниця пари Ван Цян – Алісон Ріск.

Як повідомляли Українські Новини, на початку вересня Світоліна програла два рази за тиждень.


Раніше Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал турніру US Open.

Крім того, Світоліна перемогла девятикратную чемпіонку Grand Slam Вінус Вільямс.

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