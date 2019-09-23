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23 сентября 2019, понедельник, 16:03 212
Внешняя политика 2019-09-23T16:03:07+03:00
Українські Новини
Освобожденный Сенцов в октябре приедет в Европарламент за премией Сахарова

Освобожденный Сенцов в октябре приедет в Европарламент за премией Сахарова

Олег Сенцов. Фото: facebook.com/petroporoshenko
Олег Сенцов. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Украинский режиссер, освобожденный 30 августа, в результате обмена заключенными между Украиной и РФ, возможно в октябре посетит Европарламент для получения премии Сахарова. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Скриншот: twitter/RikаrdJozwiаkСкриншот: twitter/RikаrdJozwiаk

"Сенцов получил приглашение забрать свою премию Сахарова. Вполне возможно, что это произойдет на пленарном заседании Европарламента 21-24 октября в Страсбурге", - написал Джозвяк.

Ранее сообщалось, что 25 октября 2018 года депутат Европейского парламента, сопредседатель фракции "Зеленые/Европейский свободный альянс" Ребекка Хармс, объявила Олега Сенцова лауретом премии имени Сахарова. 

В сенябре текущего года, Президент Европейского парламента - Давид-Мария Сассоли заявила, что освобожденный политзаключенный Олег Сенцов сможет лично забрать пермию Сахарова из рук Президента Европарламента. 

Кроме того, в сентябре 2018 года Верховная Рада выдвигала кандидатуру осужденного в России Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

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