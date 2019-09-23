Освобожденный Сенцов в октябре приедет в Европарламент за премией Сахарова

Скриншот: twitter/RikаrdJozwiаk

"Сенцов получил приглашение забрать свою премию Сахарова. Вполне возможно, что это произойдет на пленарном заседании Европарламента 21-24 октября в Страсбурге", - написал Джозвяк.

Ранее сообщалось, что 25 октября 2018 года депутат Европейского парламента, сопредседатель фракции "Зеленые/Европейский свободный альянс" Ребекка Хармс, объявила Олега Сенцова лауретом премии имени Сахарова.

В сенябре текущего года, Президент Европейского парламента - Давид-Мария Сассоли заявила, что освобожденный политзаключенный Олег Сенцов сможет лично забрать пермию Сахарова из рук Президента Европарламента.

Кроме того, в сентябре 2018 года Верховная Рада выдвигала кандидатуру осужденного в России Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.