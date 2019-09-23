Освобожденный Сенцов в октябре приедет в Европарламент за премией Сахарова

Украинский режиссер, освобожденный 30 августа, в результате обмена заключенными между Украиной и РФ, возможно в октябре посетит Европарламент для получения премии Сахарова. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.\r\nСкриншот: twitter\/RikаrdJozwiаk\r\n"Сенцов получил приглашение забрать свою премию Сахарова. Вполне возможно, что это произойдет на пленарном заседании Европарламента 21-24 октября в Страсбурге", - написал Джозвяк.\r\nРанее сообщалось, что 25 октября 2018 года депутат Европейского парламента, сопредседатель фракции "Зеленые\/Европейский свободный альянс" Ребекка Хармс, объявила Олега Сенцова лауретом премии имени Сахарова. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ сенябре текущего года, Президент Европейского парламента - Давид-Мария Сассоли заявила, что освобожденный политзаключенный Олег Сенцов сможет лично забрать пермию Сахарова из рук Президента Европарламента. \r\nКроме того, в сентябре 2018 года Верховная Рада выдвигала кандидатуру осужденного в России Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.