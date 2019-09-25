НБУ продовжує зміцнювати гривню: курс підскочив майже на 12 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 25 вересня, на 11,77 коп. до 24,2095 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговельний день НБУ підвищив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 24 вересня, на 10,54 коп. до 24,3272 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3021,758 100 доларів США 2420,9491 100 швейцарських франків 2448,7684 1000 ієн 224,8856 10 російських рублів 3,8002 100 євро 2663,7703

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні встановлюваний ним на 24 вересня, на 10,54% до 24,3272 UAH/USD в той час, як гривня на міжбанку знову злетіла після вихідних.

Також експерт пояснив падіння долара і дав прогноз курсу валют на тиждень.

А Світовий банк (СБ) зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 2,7% в 2019 році. При цьому зростання економіки на 2020 рік збережено на рівні 3,4%, а на 2021 рік – підвищений на 0,1 п. п. до 3,8%. Очікується, що зростання економіки буде помірним протягом прогнозованого горизонту, як у Східній Європі, так і в Центральній Азії.