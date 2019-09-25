НБУ продовжує зміцнювати гривню: курс підскочив майже на 12 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 25 вересня, на 11,77 коп. до 24,2095 UAH\/USD.\r\nПро це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговельний день НБУ підвищив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 24 вересня, на 10,54 коп. до 24,3272 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3021,758\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2420,9491\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2448,7684\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n224,8856\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8002\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2663,7703\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні встановлюваний ним на 24 вересня, на 10,54% до 24,3272 UAH\/USD в той час, як гривня на міжбанку знову злетіла після вихідних.\r\nТакож експерт пояснив падіння долара і дав прогноз курсу валют на тиждень.\r\nА Світовий банк (СБ) зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 2,7% в 2019 році. При цьому зростання економіки на 2020 рік збережено на рівні 3,4%, а на 2021 рік – підвищений на 0,1 п. п. до 3,8%. Очікується, що зростання економіки буде помірним протягом прогнозованого горизонту, як у Східній Європі, так і в Центральній Азії.