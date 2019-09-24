Чорнобиль набирає шалену популярність за кордоном: топ-5 країн, з яких їдуть найбільше

Про це йдеться в повідомленні ДП "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження", передають Українські Новини.

Згідно з ним, серед іноземних відвідувачів найбільше в Чорнобиль їдуть з Великобританії - 10 381 чоловік. На другому місці - поляки - 6 544, на третьому - німці - 5 399, четвертому - американці - 4 143 і на п'ятому чехи - 2 829. Загальна кількість країн, звідки приїжджають до Чорнобиля - 130. Серед них Сінгапур, Чилі, Мексика, Японія тощо.

"Чорнобиль – тема, яка цікавить увесь світ. Люди бажають на власні очі побачити місце, де відбулась одна з найбільших трагедій останнього часу. З одного боку така привабливість дає певні переваги – додаткові надходження до бюджету. Але з другого – потрібно додаткового розвивати інфраструктуру, яка зробить комфортним та безпечним перебування туристів у зоні відчуження", - розповів помічник директора підприємства Кирило Гарник.

Підприємство нагадує, що в цьому році Чорнобильська зона відчуження була визнана одним з пріоритетних напрямків для розвитку туризму.

Інфографіка: ДП "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження",

Як повідомляли Українські Новини, в покинутих будинках Чорнобиля тепер господарюють борсуки. Тим часом зона відчуження і креативне агенство будуть працювати над брендом "Чорнобиль".