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24 вересня 2019, вівторок, 20:37 4 Інфографіка
Суспільство 2019-09-24T21:00:01+03:00
Українські Новини
Чорнобиль набирає шалену популярність за кордоном: топ-5 країн, з яких їдуть найбільше

Чорнобиль набирає шалену популярність за кордоном: топ-5 країн, з яких їдуть найбільше

Чорнобиль. Фото: Facebook/Chernobyl TOUR
Чорнобиль. Фото: Facebook/Chernobyl TOUR

У той час, як Чорнобильську АЕС тепер можна розглянути з усіх ракурсів, зону відчуження за 8 місяців цього року відвідали 74 671 осію. Майже 80% туристів приїжджає з-за кордону - 59 698 осіб і - 14 973 людини з України.

Про це йдеться в повідомленні ДП "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження", передають Українські Новини.

Згідно з ним, серед іноземних відвідувачів найбільше в Чорнобиль їдуть з Великобританії - 10 381 чоловік. На другому місці - поляки - 6 544, на третьому - німці - 5 399, четвертому - американці - 4 143 і на п'ятому чехи - 2 829. Загальна кількість країн, звідки приїжджають до Чорнобиля - 130. Серед них Сінгапур, Чилі, Мексика, Японія тощо.

"Чорнобиль – тема, яка цікавить увесь світ. Люди бажають на власні очі побачити місце, де відбулась одна з найбільших трагедій останнього часу. З одного боку така привабливість дає певні переваги – додаткові надходження до бюджету. Але з другого – потрібно додаткового розвивати інфраструктуру, яка зробить комфортним та безпечним перебування туристів у зоні відчуження", - розповів помічник директора підприємства Кирило Гарник.

Підприємство нагадує, що в цьому році Чорнобильська зона відчуження була визнана одним з пріоритетних напрямків для розвитку туризму.

Інфографіка: ДП Інфографіка: ДП "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження",

Як повідомляли Українські Новини, в покинутих будинках Чорнобиля тепер господарюють борсуки. Тим часом зона відчуження і креативне агенство будуть працювати над брендом "Чорнобиль".

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