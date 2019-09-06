Новые тропы в зону отчуждения: теперь Чернобыльскую АЭС можно рассмотреть со всех ракурсов

В зоне отчуждения утвердили новые маршруты для посетителей, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Приказом Председателя ГАЗО в зоне отчуждения утвержден 21 маршрут посещения, среди которых 13 наземных, 5 водных и 3 воздушные. В частности, в этом году специалистами зоны отчуждения были разработаны новые водные маршруты во исполнение Указа Президента "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".

"Основная задача, которая стоит перед нами - безопасность каждого посетителя, который пересекает границы зоны отчуждения. Количество посетителей зоны отчуждения значительно возрастает ежегодно, как и интерес к теме Чернобыля в целом. Чтобы обеспечить потребность посетителей в интересной и правдивой информации, мы поддерживаем развитие новых форм посещения, которые позволяют нам качественно коммуницировать с туристами ", - отметил Председатель ГАЗО Виталий Петрук.

В этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения - 74 671 туристов за 8 месяцев. Только за август 2019 зону посетило 14 416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещало менее 3 тысяч человек в месяц, а начиная с марта количество туристов начало стремительно расти.

Старт полноценной работы водных и воздушных маршрутов станет возможным после завершения обустройства контрольно-пропускных пунктов.

Как сообщали Українські Новини, в Чернобыльской зоне собирались запустить речные туристические маршруты по рекам Припять и Уж.

Ранее в зоне отчуждения обнаружили опасный предмет с мощной радиацией. Тем временем в Чернобыльской зоне всё равно продолжается туристический бум и ее посещает рекордное количество туристов.