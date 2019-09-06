Новые тропы в зону отчуждения: теперь Чернобыльскую АЭС можно рассмотреть со всех ракурсов

В зоне отчуждения утвердили новые маршруты для посетителей, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook. \r\nПриказом Председателя ГАЗО в зоне отчуждения утвержден 21 маршрут посещения, среди которых 13 наземных, 5 водных и 3 воздушные. В частности, в этом году специалистами зоны отчуждения были разработаны новые водные маршруты во исполнение Указа Президента "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".\r\n"Основная задача, которая стоит перед нами - безопасность каждого посетителя, который пересекает границы зоны отчуждения. Количество посетителей зоны отчуждения значительно возрастает ежегодно, как и интерес к теме Чернобыля в целом. Чтобы обеспечить потребность посетителей в интересной и правдивой информации, мы поддерживаем развитие новых форм посещения, которые позволяют нам качественно коммуницировать с туристами ", - отметил Председатель ГАЗО Виталий Петрук.\r\nВ этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения - 74 671 туристов за 8 месяцев. Только за август 2019 зону посетило 14 416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещало менее 3 тысяч человек в месяц, а начиная с марта количество туристов начало стремительно расти.\r\nСтарт полноценной работы водных и воздушных маршрутов станет возможным после завершения обустройства контрольно-пропускных пунктов.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Чернобыльской зоне собирались запустить речные туристические маршруты по рекам Припять и Уж.\r\nРанее в зоне отчуждения обнаружили опасный предмет с мощной радиацией. Тем временем в Чернобыльской зоне всё равно продолжается туристический бум и ее посещает рекордное количество туристов.