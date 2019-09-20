И.о. председателя "Укравтодора" Новак намерен уволиться

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак намерен уволится.

Об этом Криклий сказал в интервью изданию "Фокус", передают Українськi Новини.



"Новак сам планирует уходить, он понимает, что поменялся политический ландшафт", - сказал он.



По словам министра, сам Новак является наименее проблемным из команды, которая занималась дорожным хозяйством.



Министр отметил, что при начальнике отдела контроля и документального обеспечения "Укравтодора" Богдане Юлике, которого Новак уполномочил координировать все работы по дорожному хозяйству, возникли ситуации, когда дорогу строят участками по 40 метров, чтобы не превысить сумму допороговой закупки и по цене в 1,5 раза выше рыночной.



Криклий добавил, что дал поручение изучить ситуацию и уволить Юлика.



Как сообщали Українськi Новини, на посту главы "Укравтодора" Новак зарабатывает больше, чем министром в Польше.



В октябре 2016 Кабинет Министров назначил новым исполняющим обязанности главы "Укравтодора" экс-министра транспорта Польши Славомира Новака.