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20 сентября 2019, пятница, 10:16 788
Политика 2019-09-20T12:30:03+03:00
Українські Новини
И.о. председателя "Укравтодора" Новак намерен уволиться

И.о. председателя "Укравтодора" Новак намерен уволиться

Славомир Новак
Славомир Новак

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак намерен уволится.

Об этом Криклий сказал в интервью изданию "Фокус", передают Українськi Новини.

"Новак сам планирует уходить, он понимает, что поменялся политический ландшафт", - сказал он.

По словам министра, сам Новак является наименее проблемным из команды, которая занималась дорожным хозяйством.

Министр отметил, что при начальнике отдела контроля и документального обеспечения "Укравтодора" Богдане Юлике, которого Новак уполномочил координировать все работы по дорожному хозяйству, возникли ситуации, когда дорогу строят участками по 40 метров, чтобы не превысить сумму допороговой закупки и по цене в 1,5 раза выше рыночной.

Криклий добавил, что дал поручение изучить ситуацию и уволить Юлика.

Как сообщали Українськi Новини, на посту главы "Укравтодора" Новак зарабатывает больше, чем министром в Польше.

В октябре 2016 Кабинет Министров назначил новым исполняющим обязанности главы "Укравтодора" экс-министра транспорта Польши Славомира Новака.

Больше новостей о: Увольнение Укравтодор Славомир Новак Владислав Криклий

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