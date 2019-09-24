Фото дня: українські полярники показали весняний бебі-бум у тюленів

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" розповіли, що на сусідньому острові народилися троє тюленят, після того як показали першого народженого в цьому році тюленя.\r\nПро це написав науковий співробітник станції Ігор Дикий на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.\r\n"В нас на о. Галіндез біля станції "Академік Вернадський" весна у повному розпалі. Вже на сусідніх островах народилося троє малят тюленя Веддела. Поки що це все "дівчатка" (самички). Почуваються прекрасно, ростуть як на дріжджах" - написав він.\r\nТакож Дикий зазанчив, що навіть ополонки тюленів мають весняний настрій - у вигляді сердечка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВ Антарктиді народилися тюлені. Фото: facebook.com\/Ігор Дикий\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українські полярники проводжають казкову зиму в Антарктиді.\r\nНаукові співробітники станції "Академік Вернадський" виявили "втрачену" льодовикову печеру в Антарктиді. Загальна довжина ходів печери становить близько 200 метрів, вони розташовані в три поверхи.\r\nНа станцію "Академік Вернадський" в березні відбулися урочисті проводи 24-ї Української антарктичної експедиції. До складу 24-ї УАЕ увійшло 12 учасників.