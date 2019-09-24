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24 вересня 2019, вівторок, 19:24 8
Життя 2019-09-24T21:15:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: українські полярники показали весняний бебі-бум у тюленів

Фото дня: українські полярники показали весняний бебі-бум у тюленів

В Антарктиді народилися тюлені. Фото: facebook.com/Ігор Дикий
В Антарктиді народилися тюлені. Фото: facebook.com/Ігор Дикий

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" розповіли, що на сусідньому острові народилися троє тюленят, після того як показали першого народженого в цьому році тюленя.

Про це написав науковий співробітник станції Ігор Дикий на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"В нас на о. Галіндез біля станції "Академік Вернадський" весна у повному розпалі. Вже на сусідніх островах народилося троє малят тюленя Веддела. Поки що це все "дівчатка" (самички). Почуваються прекрасно, ростуть як на дріжджах" - написав він.

Також Дикий зазанчив, що навіть ополонки тюленів мають весняний настрій - у вигляді сердечка.

В Антарктиді народилися тюлені. Фото: facebook.com/Игор ДикийВ Антарктиді народилися тюлені. Фото: facebook.com/Ігор Дикий

Як повідомляли Українські Новини, українські полярники проводжають казкову зиму в Антарктиді.

Наукові співробітники станції "Академік Вернадський" виявили "втрачену" льодовикову печеру в Антарктиді. Загальна довжина ходів печери становить близько 200 метрів, вони розташовані в три поверхи.

На станцію "Академік Вернадський" в березні відбулися урочисті проводи 24-ї Української антарктичної експедиції. До складу 24-ї УАЕ увійшло 12 учасників.

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