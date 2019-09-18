Украинские полярники нашли первое рожденное в этом году тюленятко

Украинские полярники, которые ранее обнаружили "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде, нашли возле станции "Академик Вернадский" первое рожденное в этом году тюленятко Венделла.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства образования и науки Украины в социальной сети Facebook.

"Вероятно она (а это самка) родилась не более недели назад на о. Индикатор. Ее длина 141 см, вес - порядка 25 кг. В будущем это малыш может вырасти до 2,9 метров в длину и набрать вес до 450 килограммов", - говорится в нем.

Тюленятко Венделла.Фото: facebook.com/UAMON

Как сообщали Українські Новини, в марте состоялись торжественные проводы 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) на антарктическую станцию ​​"Академик Вернадский". В состав 24-й УАЭ вошло 12 участников - 7 научных, 3 инженерно-технических сотрудников, врач и повар.

В 2018 году на конкурс по отбору полярников на станцию "Вернадский" подали рекордное количество заявлений.

Ранее Українські Новини писали об одном дне из жизни украинских полярников в компании китов и тюленей.

До этого украинские полярники уже публиковали невероятные пейзажи солнечной Антарктиды.