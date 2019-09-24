Небезпечні морози охоплять вночі більшість областей України, - ДСНС

Державна служба з чревычайным ситуацій (ДСНС) попереджає про сильні заморозки другого рівня небезпеки (помаранчевого) в більшості областей України. Морози будуть доходити до -5 градусів.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"За даними Гідрометцентру, вночі 25 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях заморозки в повітрі 0...-3 градуси, у Житомирській, Київській, Донецькій областях заморозки на ґрунті 0...-5 градусів", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, вночі у середу також очікуються морози II рівня небезпеки (помаранчевого) у північних і східних областях - Волинській, Рівненській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій.

Крім того, по Києву вночі 25 вересня сильні заморозки також другого рівня небезпеки 0...-2 градуси. Рятувальники попередили, що в ніч на четвер, 26 вересня, заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси триматимуться у східних областях - Дніпропетровській і Запорізькій.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про похолодання. Тим часом у Європі прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.