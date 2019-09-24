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24 сентября 2019, вторник, 13:50 2714 Карта
Общество 2019-09-24T14:45:24+03:00
Українські Новини
Заморозки до -5 будут в ночь на среду почти по всей Украине

Заморозки до -5 будут в ночь на среду почти по всей Украине

25 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +14…+16 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь, в отдельных районах сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, в Волынской и Ривненской областях 0…-5 градусов; днем +16…+21 градус. В Карпатах ночью без осадков, днем дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +16…+18 градусов. В Трускавце ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +16…+18 градусов. В Сваляве ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19 градусов. 

На севере Украины переменная облачность, без осадков, сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +13…+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, в отдельных районах сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью в Винницкой и Кировоградской областях +3…+8 градусов, в Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях 0…-5 градусов; днем +14…+19 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +11…+16 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, в Одесской области до +13 градусов, в Запорожской области заморозки 0…-5 градусов, днем +16…+21 градус.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.
В Ялте без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21 градус.
24 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +15...+19 градусов; в Днепре возле Киева +13 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в Украину возвращалось летнее теплоТем временем в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет. А в Украину безвозратно приходит холодная осень с дождями и заморозками. 

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