Ночью -4 и холодное солнце днем: синоптик предупредила о похолодании

После обманчивого солнца на день осеннего равноденствия, в Украину безвозратно приходит холодная осень с дождями и заморозками. \r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Атмосфера поняла, что уже хватит нежиться и манижитися, пора утепляться и намекать гражданам, что лето уже - за спиной, а перед нами - зима. Ну, не зима еще, не станем бояться, но все же процессы метеорологические явно другие", - написала она.\r\nПо словам Диденко, ближайшей ночью и в ночь на среду в северных, восточных областях, а также в Полтавской и Черкасской ожидаются заморозки 0-4 градуса. В общем ночная температура воздуха предполагается в пределах 0 + 7 градусов, на юге и западе + 6 + 13 градусов. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nА днем во вторник столбики термометров будут колебаться от + 10 до + 16 градусов. В южной части, на Западе, в Днепропетровской, Винницкой, Кропивницком и районах + 16 + 22 градуса. Ветер восточного направления, 5-10 м \/ с. Практически во всех областях Украины будет сухо и солнечно.\r\n\r\nВ Киеве во вторник ожидается сухая погода. Ближайшей ночью будет холодно, 0 + 2 градуса, местами заморозки 0-2 градуса, завтра днем потеплеет до скромных + 11 + 14 градусов.\r\n"Самое время перенести цветы с балконов на внутренние подоконники, взять на работу подстраховочную шаль или шерстяную кофту, пока не будет отопления, посгребать листья во дворе и купить пуховое одеяло украинского производства.И любоваться цветком-морозом, который не боится мороза", - советует Диденко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украину возвращалось летнее тепло. Тем временем в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.