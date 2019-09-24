Ночью -4 и холодное солнце днем: синоптик предупредила о похолодании

После обманчивого солнца на день осеннего равноденствия, в Украину безвозратно приходит холодная осень с дождями и заморозками.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Атмосфера поняла, что уже хватит нежиться и манижитися, пора утепляться и намекать гражданам, что лето уже - за спиной, а перед нами - зима. Ну, не зима еще, не станем бояться, но все же процессы метеорологические явно другие", - написала она.

По словам Диденко, ближайшей ночью и в ночь на среду в северных, восточных областях, а также в Полтавской и Черкасской ожидаются заморозки 0-4 градуса.

В общем ночная температура воздуха предполагается в пределах 0 + 7 градусов, на юге и западе + 6 + 13 градусов.

А днем во вторник столбики термометров будут колебаться от + 10 до + 16 градусов. В южной части, на Западе, в Днепропетровской, Винницкой, Кропивницком и районах + 16 + 22 градуса. Ветер восточного направления, 5-10 м / с. Практически во всех областях Украины будет сухо и солнечно.

В Киеве во вторник ожидается сухая погода. Ближайшей ночью будет холодно, 0 + 2 градуса, местами заморозки 0-2 градуса, завтра днем ​​потеплеет до скромных + 11 + 14 градусов.

"Самое время перенести цветы с балконов на внутренние подоконники, взять на работу подстраховочную шаль или шерстяную кофту, пока не будет отопления, посгребать листья во дворе и купить пуховое одеяло украинского производства.

И любоваться цветком-морозом, который не боится мороза", - советует Диденко.

Как сообщали Українські Новини, в Украину возвращалось летнее тепло. Тем временем в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.