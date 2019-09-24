"Слуга народу" заявляє про своєчасну подачу кандидатів до ЦВК, але відмовляється називати їх

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики Олександр Качура (фракція "Слуга народу") заявляє про своєчасну подачу його фракцією кандидатур на посаду членів Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Про це він повідомив Українським Новинам.

"У нас, так, подавали. Голова фракції подавав ще в період, визначений законом, кандидатури у кількості 18 осіб, що становить більше нашої передбаченої квоти, для того, щоб Президент міг визначити найкращих кандидатів з усіх запропонованих нашою фракцією", - сказав Качура.

При цьому політик не зміг назвати конкретну дату внесення подання "Слуги народу" і заявив, що не володіє такою інформацією.

Депутат вважає, що відсутність кандидатур від "Слуги народу" пояснюється тим, що дані могли бути не внесені в електронну базу даних Офісу на момент запиту агентства.

"Це питання внутрішньої логістики, кореспонденції між нашим відділом та листами Верховної Ради та Офісу Президента. Можливо, тільки в цьому могла бути затримка. Ми всіх подавали, вони ж вас поінформували згідно інформаційної системи, яка у них всередині є. Ми однозначно надавали інформацію у паперовому вигляді, все як передбачено. Президенту України за підписом голови фракції", - наголосив він.

Парламентарій відмовився називати кандидатів від "Слуги народу", так як не хоче нашкодити їм при розгляді Президентом Володимиром Зеленським.

"Єдине, я можу сказати вам, що там немає народних депутатів і є деякі члени Центральної виборчої комісії попереднього складу", - додав Качура.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок Офіс Президента повідомив, що Зеленський не отримував пропозицій фракції "Слуга народу" та депутатської групи "За майбутнє" в Раді щодо призначення членів Цвк.

13 вересня Рада розпустила ЦВК.

Богдан заявляв, що склад ЦВК був кращим за всі роки, проте політично заангажованим.