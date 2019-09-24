підписатися на розсилку
24.1 24.45
26.35 26.9
˟
24 вересня 2019, вівторок, 17:07 17
Верховна Рада і партії 2019-09-24T18:45:03+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" заявляє про своєчасну подачу кандидатів до ЦВК, але відмовляється називати їх

"Слуга народу" заявляє про своєчасну подачу кандидатів до ЦВК, але відмовляється називати їх

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики Олександр Качура (фракція "Слуга народу") заявляє про своєчасну подачу його фракцією кандидатур на посаду членів Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Про це він повідомив Українським Новинам.

"У нас, так, подавали. Голова фракції подавав ще в період, визначений законом, кандидатури у кількості 18 осіб, що становить більше нашої передбаченої квоти, для того, щоб Президент міг визначити найкращих кандидатів з усіх запропонованих нашою фракцією", - сказав Качура.

При цьому політик не зміг назвати конкретну дату внесення подання "Слуги народу" і заявив, що не володіє такою інформацією.

Депутат вважає, що відсутність кандидатур від "Слуги народу" пояснюється тим, що дані могли бути не внесені в електронну базу даних Офісу на момент запиту агентства.

"Це питання внутрішньої логістики, кореспонденції між нашим відділом та листами Верховної Ради та Офісу Президента. Можливо, тільки в цьому могла бути затримка. Ми всіх подавали, вони ж вас поінформували згідно інформаційної системи, яка у них всередині є. Ми однозначно надавали інформацію у паперовому вигляді, все як передбачено. Президенту України за підписом голови фракції", - наголосив він.

Парламентарій відмовився називати кандидатів від "Слуги народу", так як не хоче нашкодити їм при розгляді Президентом Володимиром Зеленським.

"Єдине, я можу сказати вам, що там немає народних депутатів і є деякі члени Центральної виборчої комісії попереднього складу", - додав Качура.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок Офіс Президента повідомив, що Зеленський не отримував пропозицій фракції "Слуга народу" та депутатської групи "За майбутнє" в Раді щодо призначення членів Цвк.

13 вересня Рада розпустила ЦВК.

Богдан заявляв, що склад ЦВК був кращим за всі роки, проте політично заангажованим.

Більше новин про: ЦВК Верховна Рада України Центральна виборча комісія Слуга народу Президент Володимир Зеленський Члени ЦВК Олександр Качура

Архів
Новини
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Долар продовжує падати: курс валют на міжбанку 18:35
У Києві учень приніс до школи мідний купорос, отруїлися шестеро дітей 18:30
На місце Князєва можуть призначити людину, наближену до Зеленському та Богдану 18:12
Калуська ТЕЦ повернута у власність держави 18:12
більше новин
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
"Центренерго" для Коломойського - зручний механізм видоювання коштів з бюджету, - Кушнірук 14:13
Новий президент України стоїть перед визначальним вибором, - Financial Times 10:44
більше новин
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн 12:57
Князєв подав у відставку 16:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok