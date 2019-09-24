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24 вересня 2019, вівторок, 16:48 65
Зовнішня політика 2019-09-24T19:00:03+03:00
Українські Новини
Німеччина ставить візи в російські паспорти жителів ОРДЛО

Німеччина ставить візи в російські паспорти жителів ОРДЛО

Український і російський паспорт. Фото: ИТАР-ТАСС
Український і російський паспорт. Фото: ИТАР-ТАСС

У Німеччині видають візи жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей, у яких є російські паспорти. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьку газету "Bild".

Газета посилається на відповідь уряду на запит депутата Вільної демократичної партії Ренати Альт, яка є доповідачкою парламентської групи щодо України та Росії.

У відповіді видно, що уряд Німеччини не поділяє звичайні російські паспорти і ті, які роздає російська влада починаючи з квітня в окупованих районах України.

З квітня поточного року Німеччина видала майже 100 тисяч віз власникам російських паспортів. Скільки з цього числа припадає на жителів ОРДЛО невідомо.

У відповіді депутату федеральний уряд розкритикував указ Володимира Путіна про видачу паспортів жителям ОРДЛО, стверджуючи, що це порушення суверенітету України і Мінських домовленостей.

"Федеральний канцлер і федеральний міністр закордонних справ висловлюють промови на підтримку українському уряду. Але в той же час можна легко ставити візи в російські паспорти, які Путін роздає на сході України!"– сказала Рената Альт.

"Федеральний уряд підриває всі зусилля по деескалації та встановленню миру в Україні", – додала вона.


Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, що Росія прискорила видачу російського громадянства жителям Донбасу перед переговорами у "нормандському форматі".

В США назвали абсурдним указ Путіна про спрощення видачі паспортів РФ "ЛДНР". У свою чергу Путін здивувався "негативу" через видачу паспортів РФ і згадав про Угорщину і Польщу.

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