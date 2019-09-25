На "комуналці" можна заощадити: Київводоканал розповів, як не переплачувати за воду

Коли приходять платіжки за воду багато українців після побачених цифр хапаються за голову. Хоча ми самі почасти винні в тому, що за воду доводиться переплачувати. Про те, як заощадити воду і гроші, на своїй сторінці в Facebook повідомляє Київводоканал.

За інформацією підприємства, один злегка протікаючий кран протягом місяця пропускає близько 300 літрів води, що вже є істотним ударом по гаманцю українця. Тому, щоб люди не платили зайві гроші і не витрачали даремно воду, Київводоканал дав наступні важливі поради:

потрібно ліквідувати навіть мінімальні протікання у всіх кранах у квартирі і зливному бачку

при гігієнічних процедурах (чищення зубів, гоління, миття голови) воду варто включати тільки на початку і в кінці процесу

на кран змішувача варто купити аератор, який дозволить заощадити до 20% води і дуже швидко окупається. При цьому, він не впливає на напір води

посуд слід мити набравши води в мийку, а не під проточною водою. Включати воду потрібно тільки в процесі ополіскування.

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