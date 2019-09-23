Пока украинцы продолжают спорить о том, стало ли лучше жить за последние 5 лет или не стало, путешествовать они не прекращают. Даже наоборот – по данным Государственной службы статистики, с 2016 года ежегодно растет количество туристов, которых обслужил туроператор или турагентство. Так, в прошлом году поехали отдыхать 4,56 млн человек, что на 62,4% больше чем в 2017 году. При этом, выехавшие за границу составили около 88% всего турпотока.

Однако отмена визового режима со странами ЕС, по словам директора по дистрибуции туроператора TUI Ukraine Милы Воронцовой, не стала основной причиной данного тренда. О том, что же побуждает украинцев не сидеть на месте, а также о рынке туризма в Украине эксперт рассказала в интервью Українським Новинам.

Как вы оцениваете текущий летний туристический сезон?

Для нашей компании сезон проходит очень хорошо и по нашим планам он должен завершиться очень успешно, так как в этом году мы увеличили свой объем на 60% по сравнению с прошлым годом.

В целом для Украины, по моему мнению, объем рынка увеличился, но ненамного. Это связано с тем, что люди адаптировались к ситуации постоянных изменений. Они стабилизировали вопрос с работой, немного успокоились, поняли, что можно не накапливать "деньги в мешке" и можно начинать их тратить на то, что приносит удовольствие, в том числе и на путешествия.

Из-за того, что увеличивается количество туристов, появляются более дешевые предложения, и люди меньшего достатка имеют возможность выехать за границу отдохнуть. Те, кто откладывал путешествие на протяжении 2-3 лет, получили возможность поймать выгодное предложение и поехать отдохнуть заграницу.

Если раньше в ментальности украинских туристов отдых длился 2 недели минимум, то сейчас этот период сократился, и люди планируют хотя бы на недельку вырваться.

Сейчас турпоток достиг докризисного периода?

Нет. Даже если мы будем говорить о 2008, то есть к чему стремиться. Если сравнивать с 2014 годом, то тогда было куда больше обеспеченных людей. Сейчас люди стараются ездить, но не в таком объеме как в 2014 - ни по стоимости, ни по количеству.

Как вы считаете, когда мы догоним тот уровень турпотока?

Я думаю, что когда в нашей стране стабилизируется ситуация, пройдет еще 2-3 года, и люди действительно почувствуют, что могут немного расслабиться, тогда начнется подъем, но до пика будет еще далеко.

А вот вы сколько туристов планируете отправить на отдых в этом году?

В начале этого года мы планировали отправить на отдых в этом году 300 тыс. туристов, но уже приближаемся к отметке в 350 тыс.

Какую долю вы на рынке занимаете?

У нас где-то до 20%. Но, по Турции, например, мы лидеры.

Как изменились вкусовые предпочтения украинцев в выборе туров?

Особо не изменились. Как и ранее, Турция занимает 70% рынка и по-прежнему остается приоритетным направлением, несмотря на то, что она подорожала. На втором месте - Египет. Это связано с доступностью цен, пониманием нашего менталитета, прекрасными условиями для отдыха с детьми. Большинство тех, кто едет по этим направлениям - едут на отдых с детьми, поэтому на первом месте – комфорт мамы и ребенка.

Безвиз не повлиял на ситуацию?

Безвиз повлиял на людей, которые мечтали попасть в Европу. Если у клиента есть возможность отдохнуть в год 2 или 3 раза, он найдет для себя интересные и разнообразные варианты – Италию, Испанию, но это всегда будет дороже. Если у туриста есть возможность отдохнуть только 1 раз в год, то, скорее всего, он выберет Турцию или Египет. Потому что по цене или по набору сервисов - это самые оптимальные направления.

А что касается тех европейских направлений, которые только развиваются, но не такие дорогие как Италия? Например, Албания, Босния.

В данный момент я не могу сказать, что по этим направлениям наблюдается пик роста. Да, для части туристов это привлекательные направления, но 5 рейсов в день по ним не будет никогда. Хорошо, если будет 2 полета в неделю для всей Украины.

Если сравнивать по стоимости более дешевую Италию и Турцию (тур по одной цене), то в Турции будет 5 звезд и все включено, в Италии - 3 звезды. Если человек хочет попутешествовать в туре, посмотреть тот же Везувий, другие достопримечательности, то он выберет Италию, но если это будет 2-я или 3-я поездка. Иногда молодежь без детей, тоже может выбрать Италию. Они будут где-то экономить на питании, будут больше уделять внимания экскурсионной программе и не будут такими прихотливыми.

Как изменилось соотношение вот этих туристов, которые хотят поездить и что-то посмотреть, по отношению к клиентам all-inclusive?

Первых стало немного больше, потому что ощущается некоторое насыщение. То есть те, кто могут себе позволить Турцию каждый год, уже хотят другого. Но это небольшой процент.

Формат отдыха all-inclusive остается популярным. Он работает в определенных странах, но не массово. Даже в Италии есть all-inclusive, но люди в Европе не хотят им пользоваться, потому что им хочется выйти за территорию отеля, зайти в таверну, поужинать в ресторане или кафе и так далее. Поэтому там отдыхающие выбирают такую систему крайне редко.

В связи с доступностью систем бронирования жилья и развитием лоукост-перевозчиков насколько популярны сейчас услуги турфирм?

Есть молодежь, которая сама любит организовывать свою жизнь. Соответственно, организация своего отпуска для них воспринимается как развлечение. Они очень мобильны, могут, например, прямо на месте переехать в другой отель.

Но есть поколение людей, которое нуждается в помощи и поддержке. Человек может разбираться во всем своем бизнесе, но в другом бизнесе ему разбираться очень тяжело, и для него отпуск - это отдых, и он начинает отдыхать с того момента, как начинает искать тур. Для таких клиентов очень важен профессиональный менеджер, который знает страны и чувствует клиента психологически. Бывает так, что клиент приходит и говорит одно, но когда он приезжает в отель, его приоритеты меняются. Менеджер всегда пытается угадать, не изменятся ли приоритеты. Большинство людей, как дети - хотят переложить этот организационный процесс на кого-то, чтобы оставить только наслаждение отдыхом и получить сюрприз. Поэтому квалифицированный менеджер всегда будет востребован.

Кроме того, есть еще юридические моменты. Человек может найти все, что хочет, но начинаются вопросы - как оплачивать, а не обманут ли меня, если я переведу деньги через сайт для бронирования. Пока люди еще боятся, особенно в Украине.

Но для современной молодежи это просто рай. И то не для всех, а для определенных слоев.

Какой приблизительно процент туристов сейчас ездит сам?

Мы сейчас активно развиваем отдел онлайн-продаж, где клиент даже чартерный тур может сам забронировать через сайт. По нашим наблюдениям, 2% людей, которые заходят на наш сайт, могут самостоятельно подобрать себе тур. Такое количество обусловлено тем, что люди нуждаются в разговоре и рекомендациях. Когда покупаешь вещь в магазине, то ее можно хотя бы потрогать. Когда покупаешь тур – можно только представить, как это будет.

По вашему мнению, как сейчас развивается солотуризм?

Всегда есть люди, которые хотят сами отдохнуть. Но есть такая терминология - 2.1 - это среднестатистический показатель оператора в бронировке. Это означает, что в среднем приходится чуть больше, чем 2 человека на 1 путевку. Туристов, которые едут по одному, очень мало.

Как влияют на сферу туризма социальные сети?

По моему мнению соцсети продолжают набирать оборот. В туристической сфере Instagram и Facebook очень популярны. Есть очень много агентств, которые разбираются в современных маркетинговых стратегиях и таким образом приводят к себе клиентов. К нам конкретно клиенты так не приходят, потому что мы в целом рекламируем компанию как оператора. Но у нас есть собственная розница и франчайзинг, куда из соцсетей могут приходить клиенты с каким-то предварительным запросом - фото отеля, курорта или какой-то акцией, по которой они получат выгоду от поездки.

Я думаю, что влияние соцсетей в следующем году еще больше вырастет.

Какие заграничные направления вы считаете перспективными в ближайшие 2-3 года?

Я думаю, что Египет. Во всяком случае, у нас, как у оператора, будет увеличиваться доля Египта. Страна набирает оборот, будет приток туристов из других стран СНГ.

По Колабрии, Италии, мы тоже набираем обороты. Будут ли развиваться другие направления? Может, in-coming начнет развиваться.

Запуск отдельной страны, как Занзибар, например, не будет работать. Для того, чтобы заработало направление по чартерной программе, первые два года его необходимо развивать, так как это большие финансовые затраты. Да, выбирают одно направление на майские праздники или Новый год (Доминиканская Республика, Таиланд), но это не на целый год, а только на пиковые даты.

Какие советы вы можете дать туристам для подбора тура?

Желательно знать, что ты хочешь. Часто бывает, что человек приходит, хочет в отпуск и не знает, куда именно. Сейчас такое количество информации в интернете, что можно ознакомиться хотя бы в целом с направлениями. Иногда бывает, что клиент приезжает в Турцию и говорит, что не думал, что там будет отдыхать много турков. Поэтому моя рекомендация хоть немного самообразовываться.

Далее клиент должен сходить в 1-2 агентства или доверять кому-то одному и получить предложение. Он может почитать отзывы сам, потому что мнение менеджера - это его личное мнение. Очень важно озвучивать свои ожидания.

У нас в стране нет лицензирования турагентской деятельности. Любой человек может открыть турагентство - оформить ФЛП, подписывать договор с операторами. Поэтому самое главное, проверять договор с турагентством, квитанции и убедиться, что ты точно летишь в тот отель, на том самолете, который оговаривался при выборе тура.

Вы сказали, что возникают проблемы из-за отсутствия лицензирования турагентств. А как вам в целом контроль и рычаги давления Минэкономики на отрасль?

Я за последний год несколько раз была на встречах в министерстве - видно, что они занимаются этим вопросом и есть попытки что-то улучшить для отрасли в целом. Но так, как они абсолютно не в бизнесе, не всегда понимают главные проблемы. Из ключевых вопросов на сегодня – борьба с задержками рейсов у авиакомпаний и с обманными действиями операторов. Если бы ввели лицензирование для турагентств, клиенты могли бы чувствовать себя более защищенными.