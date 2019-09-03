Как защитить жилье от мошенников, - советы экспертов

Каждый украинец, покупая жилье, обязательно думает о страховке и о том, как защитить свою недвижимость от махинаций. Однако несмотря на то, что властями несколько лет назад были открыты государственны реестры, не все украинцы понимают, как правильно защититься от рейдерства. \r\nО том, какие сервисы важно использовать для защиты своих прав на дома и квартиры рассказал экономист Иван Никитченко, передает "Сегодня".\r\nСуществуют оределенные схемы, с помощью которых осуществляются "рейдерские захваты" недвижимости. Это, прежде всего, поддельные документы и электронные ключи доступа. \r\n"Некий гражданин приходит к нотариусу, скажем, с поддельным решением суда. По закону нотариус не должен проверять легальность документов, а может просто удостовериться, что все оформлено правильно. После вносится изменение в реестр собственников", — поясняет экономист Иван Никитченко.\r\nПомимо всего прочего, недвижимость можно "отжать" и путем изменения характеристик объекта.\r\n"В документы вносится информация, что дом якобы разрушен или реконструирован, из-за чего меняются характеристики. После в реестр вносится новый объект недвижимости, старый удаляется или остается в реестре как дублер, и на новый объект уже есть новый собственник", — уточняет Никитченко.\r\nПо мнению экспертов, незаконно завладеть имуществом можно и в случае наследственных дел, когда идет поиск родственников или они готовятся вступить в наследство:\r\n"По поддельным документам можно сделать серию смены владельцев или организовать шлейф судебных споров, после чего квартира продается невнимательному гражданину".\r\nЧестные нотариусы всегда перепроверяют информацию о недвижимости, но есть "исключения", которые в основном не задают вопросов.\r\n"Есть случаи, когда нотариусы под предлогом утери или кражи е-ключей делают дубликаты, и тогда мошенники могут незаконно входить в реестры с целью изменения данных по недвижимости", — говорит руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский.\r\nДля того, чтобы избежать летального исхода, эксперты рекомендуют украинцам отслеживать любой интерес посторонних касательно имущества. Как правило, под прицел черных брокеров и нотариусов попадают одинокие пенсионеры, инвалиды, сироты, многодетные семьи, алкоголики и т. д.\r\n"Злоумышленники могут расспрашивать соседей, дворников, консьержей об определенных квартирах, пытаться завязать близкое знакомство с владельцами и даже выкрасть правоустанавливающие документы. Эти тревожные звоночки надо четко фиксировать и обращаться за помощью в полицию, к юристам, активистам", — считает Никитченко.\r\nЭксперты считают, что существует немало инструментов, которые помогают защитить права на недвижимость. Одним из таких является сервис Open Data Bot. Его можно загрузить в любой из мессенджеров. Он позволяет при использовании идентификационного кода или паспортных данных посмотреть, какой недвижимостью владеет человек. После этого можно подписаться на уведомления об изменениях данных на недвижимость в реестрах. Ежемесячная рассылка бесплатна, ежедневная — платна.\r\nТакже есть сервис "СМС-маяк", где на платной основе можно автоматически получать уведомления о смене владельцев в госреестрах и других регистрационных действиях.\r\nТакже, можно воспользоваться инструментами Минюста. К примеру, владельцы жилья могут обращаться к госрегистраторам с заявлением о запрете совершения регистрационных действий. Действует он 10 дней. Услуга должна быть бесплатной.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее правоохранительные органы задержали адвоката по подозрению в даче 30 тысяч долларов взятки прокурору в помещении прокуратуры.\r\nКроме того, В Одесской области задержали адвоката вымогавшего за свои услуги 1 млн гривен.