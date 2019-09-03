Как защитить жилье от мошенников, - советы экспертов

Каждый украинец, покупая жилье, обязательно думает о страховке и о том, как защитить свою недвижимость от махинаций. Однако несмотря на то, что властями несколько лет назад были открыты государственны реестры, не все украинцы понимают, как правильно защититься от рейдерства.

О том, какие сервисы важно использовать для защиты своих прав на дома и квартиры рассказал экономист Иван Никитченко, передает "Сегодня".

Существуют оределенные схемы, с помощью которых осуществляются "рейдерские захваты" недвижимости. Это, прежде всего, поддельные документы и электронные ключи доступа.

"Некий гражданин приходит к нотариусу, скажем, с поддельным решением суда. По закону нотариус не должен проверять легальность документов, а может просто удостовериться, что все оформлено правильно. После вносится изменение в реестр собственников", — поясняет экономист Иван Никитченко.

Помимо всего прочего, недвижимость можно "отжать" и путем изменения характеристик объекта.

"В документы вносится информация, что дом якобы разрушен или реконструирован, из-за чего меняются характеристики. После в реестр вносится новый объект недвижимости, старый удаляется или остается в реестре как дублер, и на новый объект уже есть новый собственник", — уточняет Никитченко.

По мнению экспертов, незаконно завладеть имуществом можно и в случае наследственных дел, когда идет поиск родственников или они готовятся вступить в наследство:

"По поддельным документам можно сделать серию смены владельцев или организовать шлейф судебных споров, после чего квартира продается невнимательному гражданину".

Честные нотариусы всегда перепроверяют информацию о недвижимости, но есть "исключения", которые в основном не задают вопросов.

"Есть случаи, когда нотариусы под предлогом утери или кражи е-ключей делают дубликаты, и тогда мошенники могут незаконно входить в реестры с целью изменения данных по недвижимости", — говорит руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский.

Для того, чтобы избежать летального исхода, эксперты рекомендуют украинцам отслеживать любой интерес посторонних касательно имущества. Как правило, под прицел черных брокеров и нотариусов попадают одинокие пенсионеры, инвалиды, сироты, многодетные семьи, алкоголики и т. д.

"Злоумышленники могут расспрашивать соседей, дворников, консьержей об определенных квартирах, пытаться завязать близкое знакомство с владельцами и даже выкрасть правоустанавливающие документы. Эти тревожные звоночки надо четко фиксировать и обращаться за помощью в полицию, к юристам, активистам", — считает Никитченко.

Эксперты считают, что существует немало инструментов, которые помогают защитить права на недвижимость. Одним из таких является сервис Open Data Bot. Его можно загрузить в любой из мессенджеров. Он позволяет при использовании идентификационного кода или паспортных данных посмотреть, какой недвижимостью владеет человек. После этого можно подписаться на уведомления об изменениях данных на недвижимость в реестрах. Ежемесячная рассылка бесплатна, ежедневная — платна.

Также есть сервис "СМС-маяк", где на платной основе можно автоматически получать уведомления о смене владельцев в госреестрах и других регистрационных действиях.

Также, можно воспользоваться инструментами Минюста. К примеру, владельцы жилья могут обращаться к госрегистраторам с заявлением о запрете совершения регистрационных действий. Действует он 10 дней. Услуга должна быть бесплатной.

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