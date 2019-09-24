Заморозки до -5 вночі будуть в ніч на середу майже по всій Україні

25 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, сильні заморозки в повітрі 0...-5 градусів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +14...+16 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень дощ, в окремих районах сильні заморозки в повітрі 0...-5 градусів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, у Волинській і Рівненській областях 0...-5 градусів; вдень +16...+21 градус. У Карпатах вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі 0...+5 градусів, вдень +10...+15 градусів.У Моршині вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +16...+18 градусів. У Трускавці вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +16...+18 градусів. У Сваляві вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі +9...+11 градусів, удень +17...+19 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, сильні заморозки в повітрі 0...-5 градусів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +13...+18 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, в окремих районах сильні заморозки в повітрі 0...-5 градусів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі у Вінницькій і Кіровоградській областях +3...+8 градусів, у Черкаській, Полтавській і Дніпропетровській областях 0...-5 градусів, вдень +14...+19 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, сильні заморозки в повітрі 0...-5 градусів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +11...+16 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, в Одеській області до +13 градусів, у Запорізькій області заморозки 0...-5 градусів, удень +16...+21 градус.У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, удень +17...+22 градуси.У Ялті без опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, вдень +19...+21 градус.24 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +15...+19 градусів, у Дніпрі біля Києва +13 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, в України поверталося літнє тепло. Тим часом у Європі прогнозують найсильніші морози за останні 30 років. А в Україну безповоротно приходить холодна осінь з дощами та заморозками.