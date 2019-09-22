В Украину возвращается летнее тепло

В воскресенье, 22 сентября, в Украине будет солнечно и ощутимо потеплеет до +23 градусов, при этом спасатели ГосЧС предупредили о сильном ветре и объявили штормовое предупреждение в некоторых регионах.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Завтра, 22 сентября, в Украине будет солнечно и ощутимо потеплеет. Температура воздуха в течение дня составит +17 +23 градуса. Свой синоптический эксклюзив будет восток и северо-восток - там в воскресенье дожди и +14 +17 градусов. Западного и веверо-западного направлении ветер будет порывистым, до сильного", - написала она.

В Киеве в воскресенье также прогнозируется солнечная, теплая и ветреная погода, температура воздуха около +20 градусов.

Прогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко

Тем временем, по долгосрочным прогнозам, в Европе зимой в 2020 году температура будет самой низкой за последние тридцать лет.