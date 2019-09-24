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24 вересня 2019, вівторок, 12:03 7
Життя 2019-09-24T13:45:02+03:00
Українські Новини
На батьківщині "Октоберфесту" суд назвав похмілля хворобою

На батьківщині "Октоберфесту" суд назвав похмілля хворобою

Пиво. Фото: pixabay
Пиво. Фото: pixabay

В Німеччині, де 21 вересня почався 186-й фестиваль пива "Октоберфест", суд постановив, що похмілля - це хвороба. Про це повідомляє ВВС.

Таке рішення ухвалив суд у Франкфурті-на-Майні в ході розгляду справи проти виробника похмільних напоїв і порошків проти похмілля. Ім'я позивача, який звинуватив компанію в незаконних заявах з приводу властивостей її продукції, як, втім, і самої компанії, невідомо.

Згідно з рішенням суду, хвороба - це будь-які, нехай навіть тимчасові і невеликі, зміни у нормальному функціонуванні організму. До таких тимчасових змін належать прояви похмілля - нудота, головний біль, втома. У зв'язку з цим також було заявлено, що продовольчі товари не можуть продаватися під виглядом ліків або лікувально-профілактичних засобів від цієї хвороби.

Як повідомляли Українські новини, німці переходять на безалкогольне пиво, змішане з газованою водою. Воно стає все більш популярним після того, як в німецькому місті жителі скупили все пиво, щоб воно не дісталося ультраправим активістам.

Нагадаємо, раніше Українські Новини писали 15 цікавих фактів про "Октоберфесті".

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