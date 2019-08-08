Немцы переходят на безалкогольное пиво, смешанное с газировкой

После того, как в немецком городе жители скупили все пиво , чтоб оно не досталось ультраправым активистам,

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией по исследованию рынка Nielsen, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Безалкогольное пиво и пивные смеси заняли 6,5% рынка в прошлом году по сравнению с 2,7% 11 лет назад.

"Безалкогольное пиво - это единственный сорт пива, который ежегодно увеличивает свою долю за последние 10 лет", - говорит Маркус Штробль из компании Nielsen.

Потребление пива в Германии сейчас составляет около 5 литров на душу населения, по сравнению с менее чем 4 литрами пять лет назад. Это данные по розничной торговле и не включают пиво, потребляемое в пабах, клубах и ресторанах.

До 2000 года основными потребителями были водители транспортных средств, теперь причины потребления безалкогольного пива значительно расширились.

В последнее время безалкогольное пиво, смешанное с фруктовой газированной водой или лимонадом, рассматривается как альтернатива безалкогольным напиткам.

Как сообщали Українські Новини, украинцы стали пить меньше пива.

Тем временем украинцы выпивают за год в три раза меньше пива, чем чехи.