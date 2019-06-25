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  • В немецком городе жители скупили все пиво, чтоб оно не досталось ультраправым активистам
25 июня 2019, вторник, 11:41 269
Жизнь 2019-06-25T11:41:09+03:00
Українські Новини
В немецком городе жители скупили все пиво, чтоб оно не досталось ультраправым активистам

В немецком городе жители скупили все пиво, чтоб оно не досталось ультраправым активистам

Немцы скупают пиво в городе Остриц. Фото: bbc.com
Немцы скупают пиво в городе Остриц. Фото: bbc.com

В Германии, в городе Остриц (население 2,5 тысячи человек) на границе с Польшей каждый год проходит неонацистский музыкальный фестиваль "Щит и меч" (Schild und Schwert, сокращенно — SS). 21 июня более 600 ультраправых активистов приехали в город на мероприятие, но местные жители оставили их без пива. Об этом сообщает ВВС.

Борьба с алкоголем на Schild und Schwert началась еще раньше. Суд Дрездена запретил употребление алкоголя на фестивале, сославшись на то, что пьяные посетители "увеличат риск насилия" в Острице. Традиционно туда приезжают не только неонацисты, но активисты с контр-акциями. Организаторы Schild und Schwert пытались убедить суд, что даже с алкоголем фестивали проходили мирно, но запрет оставили в силе.

В день фестиваля полиция изъяла более 4,2 тысяч литров пива и ещё более 200 литров более крепкого алкоголя. Но жители Острица отметили, что действия полиции не учли супермаркеты: при желании неонацисты могли спокойно зайти в магазин вдали от фестиваля и купить себе что угодно. Тогда горожане провели акцию "Никакого пива нацистам" — они скупили более 200 ящиков пива в супермаркетах и забрали по домам.

"Мы хотели "осушить" неонацистов. Это наш знак того, что мы против фестиваля", — отметил один из активистов газете Bild. Сколько на это ушло денег, он не рассказал. Но объявил, что после фестиваля Schild und Schwert они проведут свой праздник, где и откроют скупленное пиво.

А фестивали у Германии и вправду веселые - вот, например, ранее в Германии на фестиваль хеви-метала протянули пивопровод.

А вот украинцы выпивают за год в три раза меньше пива, чем чехи.

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