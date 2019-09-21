підписатися на розсилку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
21 вересня 2019, субота, 18:55 15
Європа 2019-09-21T21:00:02+03:00
Українські Новини
У Мюнхені стартував 186-й "Октоберфест": ціни на пиво зросли

У Мюнхені стартував 186-й "Октоберфест": ціни на пиво зросли

Октоберфест 2019 Фото: instagram.com/jose_sakai
Октоберфест 2019 Фото: instagram.com/jose_sakai

В Мюнхені в суботу, 21 вересня, відкрився 186-й фестиваль пива "Октоберфест".

Опівдні за місцевим часом найбільше народне свято в світі почали мер міста Дітер Райтер і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер, пише DW.

Дітер Райтер двома ударами вибив корок з першої діжки. Потім він набрав та передав перший кухоль пива Зедеру, який традиційно підіймають за мирний перебіг фестивалю, повідомляє агенція dpa.

Утім, вхід для відвідувачів фестивалю відкрився ще о 9 годині ранку за місцевим часом. Фестиваль триватиме до 6 жовтня. Організатори розраховують, що свято відвідають близько шести мільйонів гостей.

Ціна на пиво порівняно з попереднім роком вже традиційно зросла. Цього року вона збільшилася в середньому на 30 євроцентів і тепер за літровий кухоль пива у наметах броварень просять від 10,80 до 11,80 євро.

Порядок на фестивалі підтримуватимуть близько 600 поліцейських та сотні охоронців приватних фірм. Місце проведення Октоберфесту цього року знову огороджено з міркувань безпеки - на входах здійснюють вибірковий контроль, забороняють проносити рюкзаки та великі сумки. Також збільшили кількість відеокамер спостереження.

Октоберфест-2019. Фото: instagram.com/adventuresofayankeeОктоберфест-2019. Фото: instagram.com/adventuresofayankee

Нагадаємо, раніше Українські Новини писали про 15 цікаві факти про "Октоберфест".

 

Більше новин про: Пиво Фестиваль Мюнхен Октоберфест Німеччина

Архів
Новини
Акція в підтримку України в Петербурзі. Фото: Павло Мерзлікін/
Петербуржці вимагали припинити військові дії проти України: їх затримали 20:46
У натовп протестувальників влетіла жінка-водій в Одесі, є постраждалі, - ЗМІ 20:16
ДТП в Запорізькій області. Фото: Нацполіція
У Запорізькій області в ДТП з вантажівкою, загинули три людини 19:43
Октоберфест 2019 Фото: instagram.com/jose_sakai
У Мюнхені стартував 186-й "Октоберфест": ціни на пиво зросли 18:55
"Формула Штайнмайєра" ляже в основу законопроекту, - помічник Зеленського 18:05
більше новин
У росіян, які куплять сільгоспземлі в Україні, будуть їх конфісковувати, - Мінекономіки 16:35
Україна повністю перейшла під управління Сороса, – Рабінович 16:16
Вплив олігарха Коломойського на президента Зеленського викликає занепокоєння, - Le Monde 12:50
Україна втрачає ринок транзитних авіаперевезень через непродуману держполітику, - новий керівник МАУ Дихне 08:45
Компанії Ахметова вже контролюють 5 з 8 українських коксохімічних підприємств, - Радіо Свобода 10:47
більше новин
Євробляхи поділять на дві категорії: Мінінфраструктури ініціює новий порядок розмитнення 10:43
У росіян, які куплять сільгоспземлі в Україні, будуть їх конфісковувати, - Мінекономіки 16:35
У Києві тисячі людей вийшли на Всесвітній марш за клімат 22:00
Українська делегація не поїде на сесію ПАРЄ 13:09
З Нового року "Укртелеком" припинить підключати домашні радіоточки 12:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok