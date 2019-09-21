У Мюнхені стартував 186-й "Октоберфест": ціни на пиво зросли

В Мюнхені в суботу, 21 вересня, відкрився 186-й фестиваль пива "Октоберфест".

Опівдні за місцевим часом найбільше народне свято в світі почали мер міста Дітер Райтер і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер, пише DW.

Дітер Райтер двома ударами вибив корок з першої діжки. Потім він набрав та передав перший кухоль пива Зедеру, який традиційно підіймають за мирний перебіг фестивалю, повідомляє агенція dpa.

Утім, вхід для відвідувачів фестивалю відкрився ще о 9 годині ранку за місцевим часом. Фестиваль триватиме до 6 жовтня. Організатори розраховують, що свято відвідають близько шести мільйонів гостей.

Ціна на пиво порівняно з попереднім роком вже традиційно зросла. Цього року вона збільшилася в середньому на 30 євроцентів і тепер за літровий кухоль пива у наметах броварень просять від 10,80 до 11,80 євро.

Порядок на фестивалі підтримуватимуть близько 600 поліцейських та сотні охоронців приватних фірм. Місце проведення Октоберфесту цього року знову огороджено з міркувань безпеки - на входах здійснюють вибірковий контроль, забороняють проносити рюкзаки та великі сумки. Також збільшили кількість відеокамер спостереження.

Октоберфест-2019. Фото: instagram.com/adventuresofayankee

Нагадаємо, раніше Українські Новини писали про 15 цікаві факти про "Октоберфест".