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24 вересня 2019, вівторок, 08:38 12
Політика світу 2019-09-24T10:06:31+03:00
Українські Новини
Макрон на Генасамблеї ООН розповів про зустрічі в "нормандському" форматі

Макрон на Генасамблеї ООН розповів про зустрічі в "нормандському" форматі

Зустріч в нормандському форматі може відбутися протягом найближчих тижнів, повідомив журналістам "на полях" 74-ї сесії Генасамблеї ООН президент Франції Еммануель Макрон.

"В найближчі тижні", - сказав він, відповідаючи на питання, коли може відбутися на перспективу зустріч в нормандському форматі.

Як повідомляли Українські Новини, 8 вересня Зеленський і Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в "нормандському форматі".

До цього МЗС РФ заявив, що Адміністрація Зеленського продемонструвала готовність до компромісів.

Крім того, були досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування.

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