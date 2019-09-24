Макрон на Генасамблеї ООН розповів про зустрічі в "нормандському" форматі

Зустріч в нормандському форматі може відбутися протягом найближчих тижнів, повідомив журналістам "на полях" 74-ї сесії Генасамблеї ООН президент Франції Еммануель Макрон.\r\n"В найближчі тижні", - сказав він, відповідаючи на питання, коли може відбутися на перспективу зустріч в нормандському форматі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 8 вересня Зеленський і Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в "нормандському форматі".\r\nДо цього МЗС РФ заявив, що Адміністрація Зеленського продемонструвала готовність до компромісів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКрім того, були досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування.