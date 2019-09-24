Макрон на Генасамблеї ООН розповів про зустрічі в "нормандському" форматі

Зустріч в нормандському форматі може відбутися протягом найближчих тижнів, повідомив журналістам "на полях" 74-ї сесії Генасамблеї ООН президент Франції Еммануель Макрон.

"В найближчі тижні", - сказав він, відповідаючи на питання, коли може відбутися на перспективу зустріч в нормандському форматі.

Як повідомляли Українські Новини, 8 вересня Зеленський і Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в "нормандському форматі".

До цього МЗС РФ заявив, що Адміністрація Зеленського продемонструвала готовність до компромісів.

Крім того, були досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування.