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23 вересня 2019, понеділок, 22:30 15
Азія 2019-09-24T00:00:02+03:00
Українські Новини
Через масштабні лісові пожежі в Індонезії почервоніло небо

Через масштабні лісові пожежі в Індонезії почервоніло небо

Частину Індонезії охопили масштабні лісові пожежі, через які у провінції Джамбі почервоніло небо. Про це повідомляє ВВС.

Так, повідомляється, що місцева мешканка Джамбі, яка вийшла сфотографувати почервоніле небо, поскаржилася на подразнення очей і горла через дим.

Наголошується, що щорічно пожежі в Індонезії утворюють димку, яка в кінцевому підсумку може охопити весь регіон Південно-Східної Азії.

За даними Індонезійського метеорологічного агентства, на супутникових знімках виявлено численні гарячі точки і "поширення густого диму" поблизу Джамбі, а задимлення цього року одне з найсильніших.

А Національне агентство по боротьбі з лихом в Індонезії повідомляє, що за перші 8 місяців 2019 було спалено понад 328 000 гектарів землі.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Бразилії відмовився прийняти допомогу від G7 у гасінні пожеж в Амазонії. Тропічні ліси Амазонії часто називають "легенями планети", оскільки вони виробляють близько 20% кисню на планеті. Проте фахівець зі зміни клімату Джонатан Фолі повідомляє, що в дійсності мова йде про 5%.

Раніше через рекордну спеку і танення льодовиків на Алясці загорілися ліси.

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