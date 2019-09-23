Через масштабні лісові пожежі в Індонезії почервоніло небо

Частину Індонезії охопили масштабні лісові пожежі, через які у провінції Джамбі почервоніло небо. Про це повідомляє ВВС.

Так, повідомляється, що місцева мешканка Джамбі, яка вийшла сфотографувати почервоніле небо, поскаржилася на подразнення очей і горла через дим.

Наголошується, що щорічно пожежі в Індонезії утворюють димку, яка в кінцевому підсумку може охопити весь регіон Південно-Східної Азії.

Tolong tolong doanya yaa teman teman ini kondisi terkini di Muaro Jambi, Provinsi Jambi.. sudah separah ini :( setiap tahun dengan masalah yang sama tapi tidak ada tindak lanjut dan hukum yg TEGAS bagi oknum pembakaran hutan. Tolong perhatiannya.#IndonesiaDaruratAsap #KabutAsap pic.twitter.com/nYACyzdRkg — Tiara (@yayatiara31) September 21, 2019

За даними Індонезійського метеорологічного агентства, на супутникових знімках виявлено численні гарячі точки і "поширення густого диму" поблизу Джамбі, а задимлення цього року одне з найсильніших.

А Національне агентство по боротьбі з лихом в Індонезії повідомляє, що за перші 8 місяців 2019 було спалено понад 328 000 гектарів землі.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Бразилії відмовився прийняти допомогу від G7 у гасінні пожеж в Амазонії. Тропічні ліси Амазонії часто називають "легенями планети", оскільки вони виробляють близько 20% кисню на планеті. Проте фахівець зі зміни клімату Джонатан Фолі повідомляє, що в дійсності мова йде про 5%.

Раніше через рекордну спеку і танення льодовиків на Алясці загорілися ліси.