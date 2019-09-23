Через масштабні лісові пожежі в Індонезії почервоніло небо

Частину Індонезії охопили масштабні лісові пожежі, через які у провінції Джамбі почервоніло небо. Про це повідомляє ВВС.\r\nТак, повідомляється, що місцева мешканка Джамбі, яка вийшла сфотографувати почервоніле небо, поскаржилася на подразнення очей і горла через дим.\r\nНаголошується, що щорічно пожежі в Індонезії утворюють димку, яка в кінцевому підсумку може охопити весь регіон Південно-Східної Азії.\r\n\r\nTolong tolong doanya yaa teman teman ini kondisi terkini di Muaro Jambi, Provinsi Jambi.. sudah separah ini :( setiap tahun dengan masalah yang sama tapi tidak ada tindak lanjut dan hukum yg TEGAS bagi oknum pembakaran hutan. Tolong perhatiannya.#IndonesiaDaruratAsap #KabutAsap pic.twitter.com\/nYACyzdRkg\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n— Tiara (@yayatiara31) September 21, 2019\r\n\r\nЗа даними Індонезійського метеорологічного агентства, на супутникових знімках виявлено численні гарячі точки і "поширення густого диму" поблизу Джамбі, а задимлення цього року одне з найсильніших.\r\n\r\nPray for jambi #IndonesiaDaruratAsap @jokowi pic.twitter.com\/B9EzrcIxP0\r\n— zulfikar (@zulfikar_yasin) September 21, 2019\r\n\r\nА Національне агентство по боротьбі з лихом в Індонезії повідомляє, що за перші 8 місяців 2019 було спалено понад 328 000 гектарів землі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Бразилії відмовився прийняти допомогу від G7 у гасінні пожеж в Амазонії. Тропічні ліси Амазонії часто називають "легенями планети", оскільки вони виробляють близько 20% кисню на планеті. Проте фахівець зі зміни клімату Джонатан Фолі повідомляє, що в дійсності мова йде про 5%.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше через рекордну спеку і танення льодовиків на Алясці загорілися ліси.