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07 июля 2019, воскресенье, 21:20 522
Жизнь 2019-07-07T21:20:17+03:00
Українські Новини
Из-за рекордной жары и таяния ледников на Аляске загорелись леса

Из-за рекордной жары и таяния ледников на Аляске загорелись леса

Американский штат Аляска пережил на этой неделе самый жаркий день в истории наблюдений – температура в городе Анкоридж превысила 32ºC. Об этом сообщает ВВС в воскресенье, 7 июля.

"Окрестности Анкориджа, крупнейшего города Аляски, в котором проживают 40% населения всего штата, затянуты дымом лесных пожаров, а реки переполнены водой. Предыдущий рекорд не дотягивал и до 30ºС, средняя температура для этого времени года обычно составляет 18ºC, а средняя пиковая – чуть ниже 24ºC", – говорится в сообщении.

Отмечается, что необычно теплым был еще май, особенно в заполярной части Аляски, что насторожило метеорологов и экологов. Затем последовал рекордно жаркий июнь, и вот теперь – июльский пик.

Но на этом проблемы не закончились. В июне на Аляске – сезон гроз, и молнии стали причиной нескольких крупных пожаров, в частности возле Лебединого озера неподалеку от Анкориджа. В результате с начала июня город и его окрестности время от времени окутывает дым.

Американская метеослужба выпускает предупреждение и советует людям ездить с включенными фарами, ограничить физическую активность, а людям пожилого возраста и больным вообще предлагает сидеть дома.

Ледники ответили на жару агрессивным таянием, и метеорологи предупреждают, что местные реки уже готовы выйти из берегов.

Напомним, что Аляску сколыхнуло 7-бальное землетрясение: повреждены дороги и здания.

И Европу накрыла аномальная жара: во Франции и Швейцарии температура уже выше 40 градусов.

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