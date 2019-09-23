НАБУ закрило справу про можливе отримання Луценком хабара від екс-депутата Ради Шепелєва

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження про можливе отримання Юрієм Луценком на посаді міністра внутрішніх справ хабара від колишнього депутата Верховної Ради Олександра Шепелєва.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей), ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу, тобто за фактом отримання у 2006 році Луценко хабара від Шепелєва та подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У червні 2018 року суд відновив слідство у цій справі, але потім його знову закрили.

За даними ЗМІ, в заяві НАБУ Шепелєв стверджував, що в 2006 році Луценко вимагав у нього $150 тис. за припинення перевірок щодо наявності подвійного громадянства (українського і канадського).

Шепелєв нібито передав зазначену суму главі МВС в його кабінеті.

За словами колишнього парламентарія, Луценко легалізував отримані гроші, купивши елітну квартиру в житловому комплексі "Омега" в Ялті. Нерухомість спочатку оформили на його дружину Ірину Луценко, а потім на бухгалтера її фірми - Світлану Риженко.

Наразі закриття справи оскаржується в суді.

Зокрема, 12 вересня Вищий антикорупційний суд доручив розглянути скаргу про законність закриття справи Солом'янського райсуду Києва.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ відкриє нову справу проти Луценка.

Раніше НАБУ заявило, що дії Луценка роблять неможливим притягнення осіб до кримінальної відповідальності за корупцію на митниці.