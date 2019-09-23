Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют

За тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку – на 1,1-1,8%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара знизився з 24,71 грн до 24,43 грн, попит\/пропозиція долара на міжбанку – до 24,34\/24,37 грн; середні курси готівкового долара в банках – до 24,27\/24,55 грн, повідомляє "Сьогодні" з посиланням на старшого аналітика "Альпарі" Вадима Іосуба.\r\nЗа його словами, основною причиною зміцнення гривні як і раніше є приплив валюти нерезидентів для купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Долар стійко знижується з початку минулого тижня, а з минулої п'ятниці твердо закріпився нижче позначки 24,5 грн, і продовжує знижуватися на торгах в понеділок.\r\n"Минулого тижня Національний банк купив на міжбанку 269,6 млн доларів, збільшивши покупку валюти в порівнянні з позаминулим тижнем в 1,4 разу. Однак це не заважає гривні бити рекорди з січня 2016 року. Схоже, команда Нацбанку проробляє віртуозну роботу. З одного боку, регулятор прискореними темпами нарощує міжнародні резерви, які дуже знадобляться для погашення держборгу. З іншого боку, не заважає ринковому тренду на зміцнення гривні", – пояснив Іосуб.\r\nПри цьому аналітик вважає, що гривня ще не вичерпала потенціал до зміцнення.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Поточного тижня ми очікуємо подальшого зниження долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 24 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9\/24,2 грн", – спрогнозував Іосуб.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на початку тижня гривня злетіла майже на 20 копійок. Тим часом з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь.