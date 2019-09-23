Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют

За тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку – на 1,1-1,8%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара знизився з 24,71 грн до 24,43 грн, попит/пропозиція долара на міжбанку – до 24,34/24,37 грн; середні курси готівкового долара в банках – до 24,27/24,55 грн, повідомляє "Сьогодні" з посиланням на старшого аналітика "Альпарі" Вадима Іосуба.

За його словами, основною причиною зміцнення гривні як і раніше є приплив валюти нерезидентів для купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Долар стійко знижується з початку минулого тижня, а з минулої п'ятниці твердо закріпився нижче позначки 24,5 грн, і продовжує знижуватися на торгах в понеділок.

"Минулого тижня Національний банк купив на міжбанку 269,6 млн доларів, збільшивши покупку валюти в порівнянні з позаминулим тижнем в 1,4 разу. Однак це не заважає гривні бити рекорди з січня 2016 року. Схоже, команда Нацбанку проробляє віртуозну роботу. З одного боку, регулятор прискореними темпами нарощує міжнародні резерви, які дуже знадобляться для погашення держборгу. З іншого боку, не заважає ринковому тренду на зміцнення гривні", – пояснив Іосуб.

При цьому аналітик вважає, що гривня ще не вичерпала потенціал до зміцнення.

"Поточного тижня ми очікуємо подальшого зниження долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 24 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,2 грн", – спрогнозував Іосуб.

Як повідомляли Українські Новини, на початку тижня гривня злетіла майже на 20 копійок. Тим часом з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь.