Промвиробництво впало на 1,7% за серпень

У серпні 2019 року промислове виробництво скоротилося на 1,7% (не скоригованих на ефект календарних днів) та на 1,6% (скоригованих) порівняно з серпнем 2018 року після того, як в липні промислове виробництво скоротилося на 0,2%

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

При цьому в серпні 2019 року промвиробництво скоротилося на 1,4% (не скоригованих на ефект календарних днів) і на 0,5% (скоригованих) порівняно з липнем 2019 року.

У січні-серпні 2019 року порівняно з січнем-серпнем 2018 року промвиробництво зросло на 0,1%.

Як повідомляло агентство, в липні 2019 року промислове виробництво скоротилося на 0,2% (не скоригованих на ефект календарних днів), і на 1,1% (скоригованих) порівняно з липнем 2018 року. Також у квітні промвиробництво виросло на 5,2%.

У 2018 році промислове виробництво зросло на 1,1% порівняно з 2017 роком. У 2017 році промислове виробництво скоротилося на 0,1% порівняно з 2016 роком.