Промвиробництво впало на 1,7% за серпень

У серпні 2019 року промислове виробництво скоротилося на 1,7% (не скоригованих на ефект календарних днів) та на 1,6% (скоригованих) порівняно з серпнем 2018 року після того, як в липні промислове виробництво скоротилося на 0,2%.\r\nПро це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.\r\nПри цьому в серпні 2019 року промвиробництво скоротилося на 1,4% (не скоригованих на ефект календарних днів) і на 0,5% (скоригованих) порівняно з липнем 2019 року.\r\nУ січні-серпні 2019 року порівняно з січнем-серпнем 2018 року промвиробництво зросло на 0,1%.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляло агентство, в липні 2019 року промислове виробництво скоротилося на 0,2% (не скоригованих на ефект календарних днів), і на 1,1% (скоригованих) порівняно з липнем 2018 року. Також у квітні промвиробництво виросло на 5,2%.\r\nУ 2018 році промислове виробництво зросло на 1,1% порівняно з 2017 роком. У 2017 році промислове виробництво скоротилося на 0,1% порівняно з 2016 роком.