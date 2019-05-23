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23 мая 2019, четверг, 18:12 89
Экономика 2019-05-23T18:20:01+03:00
Українські Новини
В апреле промпроизводство выросло на 5,2%

В апреле промпроизводство выросло на 5,2%

Промышленное производство. Фото: bigstockphoto
Промышленное производство. Фото: bigstockphoto

В апреле 2019 года промышленное производство выросло на 5,2% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 4,4% (скорректированных) по сравнению с апрелем 2018 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

При этом в апреле 2019 года промпроизводство сократилось на 1,8% (не скорректированных на эффект календарных дней) и выросло на 0,9% (скорректированных) по сравнению с мартом 2019 года.

В январе-апреле 2019 года по сравнению с январем-апрелем 2018 года промпроизводство выросло на 0,6%.

Как сообщало агентство, в марте промышленное производство выросло на 2,1%, тогда как в 2018 промпроизводство выросло на 1,1%.

В конце 2018 промпроизводство продолжало сокращаться и в январе упало почти на 14%.

В 2017 году промышленное производство сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.

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