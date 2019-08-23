В июле промышленное производство сократилось на 0,2%

В июле 2019 года промышленное производство сократилось на 0,2% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 1,1% (скорректированных) по сравнению с июлем 2018 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.



При этом в июле 2019 года промпроизводство увеличилось на 3,6% (не скорректированных на эффект календарных дней) и сократилось на 0,6% (скорректированных) по сравнению с июнем 2019 года.



В январе-июле 2019 года по сравнению с январем-июлем 2018 года промпроизводство выросло на 0,4%.



Как сообщали Українські Новини, в феврале 2019 года промышленное производство сократилось на 1,8% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 1,8% (скорректированных) по сравнению с февралем 2018 года.



В марте 2019 года промышленное производство выросло на 2,1% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 2,7% (скорректированных) по сравнению с мартом 2018 года.



В апреле 2019 года промышленное производство выросло на 5,2% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 4,4% (скорректированных) по сравнению с апрелем 2018 года.





